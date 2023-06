Anciano excombatiente cubano pide limosnas para sobrevivir en las calles

Un anciano excombatiente cubano que pide limosnas para sobrevivir en las calles denunció que el gobierno lo tiene en total abandono.

Se trata de David González, quien dijo que luego de que la revolución lo desechó, se quedó en extrema pobreza y con problemas de salud. Ahora pide limosnas para sobrevivir, informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Facebook.

"Mi casa se me moja, paso trabajo, quiero que la Asociación de Combatientes me ayude a reparar mi casa, yo he luchado mucho por esto, que no me abandonen", dijo el anciano, cuya localidad no aparece en el video.

Agregó que su pedido de ayuda es porque no tiene dónde vivir dignamente. "Pido que me ayuden a arreglar el techo y mejorar las condiciones de mi casa. Que me hagan una visita", subrayó.

Recientemente una mujer cubana encaró al mandatario Miguel Díaz-Canel durante un recorrido por Jiguaní, Granma, y le recordó que en esa localidad hay mucha gente en la pobreza, e incluso "un combatiente durmiendo en una hamaca" sin ayuda gubernamental.

En ese momento el gobernante reconoció que hay más de '300.000 vulnerables' en el país.

En mayo pasado trascendió la denuncia de una mujer, según la cual un anciano de 80 años, que fue excombatiente y está postrado en una cama, vive en una casa en peligro de derrumbe.

También en febrero un historiador cubano denunció el abandono que sufren los combatientes de la Revolución en Villa Clara y aseguró que no hay ni coronas de flores para sus velorios en las funerarias.

El usuario de Facebook Máximo Luz, miembro de la Unión de Historiadores de Cuba en la Sección de Base de Caibarién, dijo que en su municipio existen irregularidades con los servicios que ofrece la funeraria a las familias de los combatientes fallecidos.