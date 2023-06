Tiktoker cubano en Estados Unidos ayuda a sus seguidores a encontrar empleo

Un cubano residente en Estados Unidos ha conseguido abrirse un importante hueco en TikTok gracias a una amplia gama de contenidos que incluye también una labor altruista: ayudar a conseguir trabajo a sus seguidores.

Identificado en la citada red social como "Kamilo Penin", cuenta con más de 230 mil seguidores que interactúan con sus videos, algunos de ellos bromas sobre el día a día de los cubanos recién llegados a Estados Unidos que invitan a una reflexión más profunda: el precio de la renta, el uso abusivo de los food stamps, en qué gastan su salario los cubanos o cómo se integran en la sociedad que los acogió.

"Síganlo, que el hombre es el más duro buscando trabajo. Gracias a él estoy en uno...Bendiciones", le escribió un seguidor en días recientes, comentario al que reaccionó emocionado Penin este mismo viernes.

"Me alegra que seguidores como tú dejen este tipo de comentarios así, positivos. Yo sé que no le puedo conseguir trabajo a todo el mundo. Yo sé que la información a unos les llega y a otros no, pero comentarios como ese suyo, donde da las gracias porque gracias a mí pudo conseguir empleo, son los comentarios que deberían estar en mi canal y no otros que llegan a ensuciar un poco... Trataré de seguir ayudando a la gente mientras pueda", concluyó.

El creador de contenido en los últimos meses ha venido compartiendo de forma periódica y constante pequeños videos en los que, ya sea porque se encuentra anuncios en la calle o porque los busca en internet, da información sobre ofertas de trabajo no solo en Florida, sino también en otros estados norteamericanos.

Penin, quien trabaja en la construcción, también deja a su seguidores pequeños consejos no solo en lo que respecta a la búsqueda de empleo, sino también sobre el día a día en un país que, aunque es de grandes oportunidades, demanda estar muy centrado en el logro de objetivos personales.