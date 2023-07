Desgarrador testimonio de padre deportado a Cuba cuyo hijo de 10 años queda solo en Florida

Sergio Pérez Amigo, uno de los 33 cubanos que fueron deportados a la isla este jueves cuenta que su mayor miedo se convirtió en realidad: ser deportado a la isla y que su hijo de 10 años quedara solo en Florida.

“El momento más duro de mi vida ha sido este, separarme así de mi familia, de mi niño”, explicó Pérez Amigo en desgarradoras declaraciones a Telemundo 51.

“Anoche cuando estaba hablando con él, me dijo: ‘papi, tú no te vas a ir para ningún lado’, y la verdad que es duro, todo el que sea padre sabe lo que eso significa, que tu hijo te diga eso con esas palabras y a los diez minutos te recojan y te lleven para una celda sin decirte nada, sin darte un papel, sin una explicación, como si tú fueras un número”, añadió el hombre visiblemente emocionado.

Sergio Pérez cuenta que él y los demás entraron al avión esposados y que por un pedacito de la ventanilla se estaban asomando para ver a sus familiares, todos llorando.

“No tengo palabras para explicarte ese momento tan duro. Yo aquí no tengo casa, no tengo más familia, aquí no tengo nada”, añadió Sergio, quien precisó que de momento se va a quedar en casa de unos vecinos en Cuba en lo que decide cómo se acomoda, pues toda su familia quedó en Estados Unidos.

“Nos dejaron que nos llevaran así como así, sabiendo que nosotros no tenemos ningún delito, que somos personas que llevamos tiempo en EE.UU. trabajando, que venimos huyendo, como todo el mundo”, concluyó el cubano deportado.

Yordan, el hijo de Sergio que ha quedado sin su padre ni su madre en EE.UU. y que había arribado al país pocos meses antes de que las autoridades de Inmigración encarcelaran a su padre en junio, confiesa que se siente muy triste.

“Me siento muy mal porque era lo único que yo tenía en este país. Mi mamá está en Cuba y no tengo más nadie aquí”, refirió el menor, quien en las últimas semanas no tuvo reparos en ofrecer entrevistas a medios de prensa con tal de que eso pudiera ayudar a su papá.

A finales de junio la familia incluso celebró el cumpleaños del migrante cubano en los alrededores del Centro de Detención de Krome, escena que dejó emotivas imágenes. Sin embargo, lamentablemente se cumplió el peor de los pronósticos.

Sergio Pérez Amigo arribó a Estados Unidos hace cuatro años pero perdió su caso de asilo político, tenía el documento I-220B, una orden de deportación que no se había hecho efectiva hasta ahora por la falta de acuerdos de la administración Biden y el régimen cubano.

“Nunca pensamos que esto iba pasar, jamás se nos pasó ni por la mente que eso iba a pasar aquí. Yo pensé que los políticos iban a salir con fuerza”, comenta indignada Ana Rodríguez, tía del cubano deportado.

Imágenes difundidas por el periodista Javier Díaz este jueves mostraron el desespero de esa misma familia, que no dudó en perseguir por carretera a los tres pequeños autobuses que trasladaban a los cubanos deportados hacia el Aeropuerto de Miami.

Las 33 personas que arribaron a La Habana este jueves en el cuarto vuelo de deportación procedente de Miami en lo que va de año fueron recibidos en la isla por funcionarios del Ministerio del Interior (MININT).

El nuevo vuelo deportación tuvo lugar a casi un mes del tercero. El pasado 22 de junio el gobierno de Estados Unidos repatrió a un grupo de 36 ciudadanos.

El gobierno de Estados Unidos ha devuelto un total de 258 cubanos desde que se reanudaron los vuelos de deportación de ICE a finales de abril.

Los deportados son cubanos que habían perdido sus entrevistas de miedo creíble al entrar al país y habían recibido un documento I-220B (orden de deportación), aunque se mantenían en libertad bajo supervisión.

Las operaciones de deportación se suman a las medidas de emergencia aplicadas por la administración de Joe Biden para controlar el flujo descontrolado de inmigrantes cubanos por la frontera sur de EE.UU. y las costas de Florida.

Las autoridades han incrementado las detenciones de inmigrantes con 1220B cuando comparecen a citas en las oficinas de ICE.