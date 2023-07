Tía de madre cubana asesinada en Güines se tatúa su nombre: "Sigues cerquita de mí"

La cubana Yesmely Peña, tía de la joven asesinada por su expareja en Güines, Rosmery Ponce, se tatuó el nombre de su sobrina con un emotivo mensaje que refleja la devastación de las familias a consecuencia de los feminicidios.

"Mi amor mira, tu tía se hizo lo que tanto me pediste, tu nombre, y perdóname por no haberlo hecho en el momento que me lo pediste, pero bueno, aquí está mi amor, te amo", publicó la mujer en Facebook.

Asimismo, adjuntó una imagen de la víctima y del tatuaje, que dice: "Aunque estés en el cielo... sigues aquí, cerquita de mí. Rosmery".

Publicación en Facebook

Recientemente Peña también dijo que su corazón estaba destrozado por la ausencia de la joven de 25 años, quien fue ultimada de un disparo en la cabeza por su expareja, un hombre de 50 años y padre de su hijo de dos años.

Publicación en Facebook

"Toda la vida te vamos a extrañar, qué difícil es vivir con el dolor de haberte perdido. Te extraño demasiado, no sabes cuánto mi corazón duele por tu ausencia, mi amor", concluyó en ese post.

El asesinato de esta joven madre ocurrió en la noche del lunes 10 de julio, cuando ella estaba de visita en casa de unas amistades, informó el periodista independiente Alberto Arego.

"Ella estaba en casa de unas amistades en la sala y por la ventana fue que entró el disparo. Uno solo directo a la cabeza. Nadie vio a la persona, pero se cree que fue su expareja y padre del niño porque constantemente la amenazaba y le propinaba golpizas", apuntó la fuente.

Además, una amiga de la joven asesinada le confirmó al periodista de Cubita Now que su muerte fue por un arma de fuego y que el presunto asesino era su expareja, José Luis Domínguez Velázquez, quien estaba prófugo de la justicia.

Después trascendió que el supuesto autor del asesinato de Ponce se había entregado el sábado último a la policía de Güines, en la provincia de Mayabeque.

Domínguez, de 49 años, estaba prófugo de la justicia desde que cometió el crimen y había amenazado de muerte a la familia de Rosmery, según testimonio de la propia tía de la víctima a medios de prensa independientes.

Con el feminicidio de Ponce suman 53 muertes de mujeres a consecuencia de la violencia machista en lo que va de año en Cuba, según el conteo de las organizaciones independientes.