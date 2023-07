Bar restaurante cubano de Miami nombrado el mejor de Estados Unidos

Un bar restaurante cubano situado en la emblemática Calle Ocho de Miami acaba de ser nombrado el mejor de Estados Unidos.

El prestigioso Café La Trova se alzó con la máxima distinción en su categoría en la 17 entrega anual de los Spirited Awards en Tales of the Cocktail, entregados el viernes en Nueva Orleans.

"¡Gracias a todos! Nos sentimos increíblemente honrados de ser nombrados Tales of the Cocktail Best Restaurant Bar de EE.UU. Gracias a todos los que continuamente han mostrado su apoyo a nosotros a lo largo de los años, a los Tales of the Cocktail Spirited Award, a todos los increíbles patrocinadores, y a nuestra familia Café La Trova y Miami comunidad de cócteles. ¡No podríamos haber hecho esto sin vosotros!", dijo el bar en su cuenta de Instagram.

El chef cubano Ramón Fleites (Chef Ramoncito) se mostró feliz al saber que el mejor bar restaurante del país esté en Miami, y les dio las gracias a sus trabajadores por poner a la industria de la gastronomía y los servicios de la ciudad en el primer lugar a nivel nacional.

"No estamos jugando. Cuántos bares y restaurantes hay en Estados Unidos: en Nueva York, en San Francisco, en todos lados, en New Orleans, y un bar restaurante de Miami, de la Calle Ocho, con cubanos, con su elegancia, con su comida cubana moderna, con esa coctelería, con esa historia de bartenders cubanos...", detalló.

"Gracias por dejarnos decirlo, que Miami tiene hoy el mejor bar restaurante de Estados Unidos", recalcó.

La plataforma Tales of the Cocktail Foundation (Cuentos de la Fundación Cóctel) es una organización sin fines de lucro que trabaja para educar, promover y apoyar a profesionales de bebidas, productos, establecimientos y medios de comunicación en la comunidad de licores y cócteles a escala mundial.

El año pasado, el Café La Trova fue nombrado el sexto mejor de toda América del Norte y recibió el premio al Mejor Bar del Sur en la primera edición de los premios North America's 50 Best Bars, celebrada en Nueva York.

El copropietario del establecimiento y Maestro Cantinero Julio Cabrera dijo que el reconocimiento es también para la comunidad de latinos que residen en la ciudad.

"Este increíble reconocimiento en la lista inaugural de los 50 mejores bares de Norteamérica significa mucho para nosotros. No es sólo un reconocimiento a nuestro duro trabajo; es un reconocimiento a todo lo que representamos: la comunidad coctelera de Miami, el auténtico estilo Cantinero y la comunidad de inmigrantes latinos que vienen a este país a seguir sus sueños", afirmó.

Cabrera, ingeniero de profesión pero dedicado a la coctelería desde 1989, se asoció en 2019 con James Beard y Michelle Bernstein para abrir el Café La Trova, "una meca de la cultura de los bares cubanos", y ese mismo año fue nombrado Bartender americano del año.

El concepto del bar es multifacético, pues combina la cultura tradicional de los cócteles con el renacimiento cubano de Miami en los años 80. Destaca por ofrecer bebidas clásicas y creativas, manjares contemporáneos de inspiración cubana y latina, música en vivo todos los días y un patio al aire libre para jugar al dominó y fumar los famosos tabacos cubanos.

Café La Trova ha recibido otros importantes premios y galardones. En 2021 obtuvo el puesto 28 en la prestigiosa lista anual que nombra a los 50 mejores bar del mundo, a partir de la opinión de 600 expertos internacionales que reconocieron su autenticidad.