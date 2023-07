Auto se estrella contra una casa en La Habana

Un auto impactó contra la entrada de una casa la mañana de este domingo en La Habana, según trascendió en información compartida en redes sociales.

Un post publicado en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!" anunció que el siniestro ocurrió en Calabazar, en el municipio capitalino de Boyeros, cuando un Peugeot se incrustó contra una casa.

"Calabazar solo daños materiales hasta el momento", escribió la internauta Eylen Aboy Torres en la red social.

Captura de Facebook / "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES

por más experiencia y menos víctimas!

En las imágenes insertadas se puede observar que se trata de un auto particular Peugeot, de color blanco, que se estrelló contra el portal de una vivienda.

Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas, según esclarecieron en los comentarios a la publicación.

Algunos foristas expresaron en la sección de comentarios del post que la mayor afectación se había producido en la casa, no en el auto accidentado.

"El tema no es el carro, el tema es la casa que con el golpe se removió hay que ver con el tiempo si no se agrieta y el techo no se filtra", escribió una persona.

"Ahí se jodió el carro pero constructivamente debilitó la casa así que los dueños del apartamento vayan pensando en repararla pronto", añadió otro.

Aunque las causas del choque no se revelaron, muchos apuntaron a que podría deberse a una combinación de factores: pavimento mojado, exceso de velocidad y quizás el alcohol.

Esta letal unión propició otro accidente en La Habana en días pasados, cuando un Moskovitch se estrelló contra una casa en Marianao.

Un Moskovitch azul se empotró contra el muro de la fachada, donde derribó parte de la estructura, dejando abierto un boquete bastante grande hacia el interior de la vivienda. No se reportaron personas lesionadas.