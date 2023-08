Cubanos aplauden a chofer de TRANSTUR que llevó pasajeros en Matanzas: “Quedan gente buena”

Cubanos aplaudieron a un chofer de TRANSTUR que recogió a pasajeros en Matanzas, quienes consideraron que todavía “queda gente buena”, según publicación compartida en redes.

“Había un sol que rajaba las piedras, esperaba, como muchos, en la parada de Canímar. Pasaron los de nivel estratosférico, los galácticos, los nivel Dios, con el logo que los descubre, pero sin mínimo de solidaridad o respeto por los niños, mujeres y hombres que hacíamos señas y llegó un ómnibus de TRANSTUR. Su chofer abrió la puerta, dio los buenos días e informó que iba para Varadero.- No se apuren, ni se empujen, caben todos. Segundo gesto amable. El primero fue parar y saludar”, contó este jueves en su perfil de Facebook la periodista de Radio Varadero, Regla Bárbara Llorente Querol.

También comentó que el chofer solo les cobró 10 pesos hasta Santa Marta y tuvo el detalle de “no dejarlos botado, como hacen otros, en la explanada del antiguo aeropuerto. Llevó hasta la parada con destino a Cárdenas para que ‘los que vayan para allá, aprovechen el camión que está cargando’. Tercer y cuarto gestos juntos. Este hombre realmente es bueno”.

Captura Facebook/Regla Bárbara Llorente Querol

La periodista apuntó que una persona que iba a su lado en el TRANSTUR le comentó que el conductor se había comportado así desde la misma ciudad de Matanzas. "Qué clase tipo este hombre, así fue desde adentro de Matanzas, comay, quedan gente buena!", le comentó.

Asimismo, la publicación destaca cómo el chofer respondió a las gracias de cada uno de los pasajeros y que le permitió con una sonrisa que ella le hiciera una foto y contar lo que le había visto hacer en el camino.

“Hago las fotos, cruzo la carretera para buscar carro para dentro de Varadero y, este hombre a quien no solicité su nombre, pasa por mi lado, rumbo a la Base de TRANSTUR y me regala el sonido del claxon y un adiós que me supo a gloria. Pudiera ser ‘una simpleza’ para algunos, pero en una Cuba que necesita a gritos recobrar la solidaridad, la amistad y la unidad de sus hijos, ‘cada palo va haciendo monte’", concluyó Llorente Querol en su publicación.

Captura Facebook/Regla Bárbara Llorente Querol

Tras su publicación, un usuario comentó que “hace falta mucha más gente que quieran hacer el monte de gratitud y solidaridad que siempre caracterizó a esta Cuba nuestra”.

“Cuanta necesidad tenemos de personas así sobre todo en estos momentos tan difíciles. Bendiciones para esta persona”, apunta otra respuesta.

Otro internauta calificó al conductor como “un héroe sin capas, un hombre de verdad, criado por una familia buena, qué alegría me da saber que quedan personas buenas en este mundo tan al abismo”.

Recién, numerosos cubanos reaccionaron conmovidos ante la actitud de un taxista que cobró a sus usuarios solo lo que podían darle, según contó uno de los pasajeros en su muro de Facebook, quien alabó el gesto altruista de este conductor, que lamentablemente no es de los que más abundan en Cuba.

"Me monté en La Víbora y fui hasta el Vedado en este taxi con chapa P 029198, conducido por un chofer joven. A todo el que preguntaba cuánto era la carrera, el mismo respondía: 'Lo que usted pueda. Si no puede no importa, monte igual'", detalló en esa ocasión Miguel Almaguer.

Captura Facebook/Regla Bárbara Llorente Querol

Almaguer mostró la foto del vehículo, un almendrón, y pidió compartir su publicación a modo de homenaje al chofer solidario.

"¡Mis respetos para este cubano! Muchísimas gracias, amigo, por solidarizarte con tus compatriotas", expresó.

Varias decenas de internautas alabaron el gesto y felicitaron al taxista."Eso se llama solidaridad y amor al prójimo", afirmó una residente en Pinar del Río. "De esos quedan pocos, mis bendiciones para él", dijo una cubana residente en España. "Todavía hay personas que tienen el valor de la solidaridad, humildad y altruismo", señaló una santiaguera.

Igual, a principios de junio, cientos de cubanos se mostraron conmovidos por la acción de un joven taxista en La Habana quien sin pensarlo dos veces suspendió su trabajo para ayudar a dos mujeres accidentadas.

El conductor, identificado como Yunier Casalvilla, iba en su carro con chapa No. P186257 en la ruta hacia la Ceguera, y antes de llegar a la parada del puente Almendares fue testigo del primer accidente.

Según la usuaria de Facebook Leysa González, cuya tía era una de las pasajeras del taxi, a un carro que iba delante se le partió la dirección y se fue contra el contén, dándole un fuerte golpe a una muchacha que estaba en la parada.

Yunier, "sin pensarlo ni una vez paró y se bajó, agarrando a la muchacha, auxiliándola al momento y llevándola para el Hospital Cira García".

El 2 de junio, el conductor de un taxi de los conocidos popularmente como gacelas, protagonizó un hermoso gesto que conmovió a los pasajeros que iban a bordo del vehículo.

El hecho ocurrió en El Vedado, en La Habana, donde el taxista de la gacela No. 7 detuvo la marcha y se bajó del carro para ayudar a un anciano ciego a cruzar la calle.

"El chofer, que se llama Erick, lo cogió de la mano y le cruzó la avenida, luego con mucha naturalidad volvió a cruzar, abrió la puerta de su gacela y siguió con su trabajo", detalló una testigo.

El pasado 25 de mayo, un taxista llevó gratis a unos padres y a su hijo pequeño con un dedo fracturado, un hecho que llenó de emoción a esa familia que salía del hospital.

"Le pregunto con voz temerosa cuánto sería hasta Cojímar y me responde: 'No es nada, yo también soy padre y ¡es terrible andar de hospital en estos días!'. Casi se me aguan los ojos, nos dejó en la esquina de la casa y ya nosotros sin saber cómo agradecerle...", relató el padre del menor.