Roban dos cajas fuertes de tienda de Miami con joyas valoradas en casi 1 millón de dólares

Varios ladrones robaron la madrugada de este lunes joyas por valor de casi 1 millón de dólares en una tienda de Miami.

El propietario de la tienda precisó que los sujetos también se llevaron efectivo, según el reporte de Local 10.

“Entraron en la tienda sobre la 1:30 de la madrugada. No nos enteramos hasta las 5:30 de la mañana. Se llevaron las dos cajas fuertes que tenía”, agregó el dueño del local Ernie & The Cat, ubicado en Coral Way.

Los ladrones entraron por el techo, desconectaron la alarma y huyeron con las dos cajas fuertes, que extrajeron en una plataforma debido a su peso.

El video de vigilancia del robo está en manos de la policía.

A finales de julio, dos hombres atracaron a mano armada un camión blindado afuera de un banco en Miami Gardens y huyeron con una bandeja de dinero.

Los ladrones llevaban una pistola, se acercaron al vehículo y le exigieron el dinero a un guardia.

El FBI pidió ayuda a la población para identificar a los dos sospechosos que retuvieron al agente a punta de pistola antes de darse a la fuga con el botín.

En junio, por su parte, dos mujeres de Florida drogaron a un hombre y le robaron pertenencias en su domicilio, entre las que se llevaron un collar de diamantes valorado en 355 mil dólares.

El suceso ocurrió cuando un hombre que afirma estar relacionado con el campeón de boxeo Floyd Mayweather invitó a dos mujeres a su residencia en Sunny Isles Beach.

Allí las presuntas ladronas le ofrecieron unas bebidas que, según la policía de esta ciudad, dejaron inconsciente a la víctima, que despertó al día siguiente y se percató del robo sufrido.