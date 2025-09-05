Prometía ciudadanía estadounidense por miles de dólares: Arrestan a cubana en Miami por nueva estafa

Vídeos relacionados:

María de Lourdes Van-Caneghem, una mujer cubana con un amplio historial delictivo, fue arrestada este miércoles en Miami Beach tras ser acusada de hacerse pasar por agente de inmigración y estafar a varias personas que buscaban regularizar su estatus en Estados Unidos.

La nueva investigación contra Van-Caneghem, de 50 años, comenzó en marzo de 2025 cuando una víctima, identificada como Elda Hernández, denunció que entregó casi 3,000 dólares a la sospechosa para supuestamente obtener la ciudadanía estadounidense, pero fue estafada.

Telemundo51 informó que otras tres mujeres han acusado a Van-Caneghem por la misma estafa. Hernández explicó que se acercó a ella porque una amiga le aseguró que la cubana era una funcionaria de inmigración.

Posteriormente, Leslie Angulo, otra amiga de Hernández, también fue estafada. Entregó alrededor de 2,300 dólares en varios pagos, después de una cita en Miami, en la que la sospechosa se presentó vestida como funcionaria oficial y le tomó las huellas digitales.

Sin embargo, en ese encuentro algo no quedó bien explicado para Angulo. Empezó a sospechar y al buscar los datos de Van-Caneghem en internet encontró los reportes previos del historial delictivo de la acusada.

Captura y nuevos cargos

Van-Caneghem fue apresada por la policía de Miami Beach luego de que se confirmara que su cuenta de Zelle y su cuenta bancaria estaban directamente vinculadas a los pagos hechos por las víctimas.

Actualmente se encuentra detenida en el centro correccional Turner Guilford Knight (TGK), enfrentando al menos 16 cargos relacionados con fraude, entre ellos esquema organizado para defraudar, hurto mayor de tercer grado, uso fraudulento de identificación y fraude organizado.

Un historial marcado por estafas reiteradas

Esta no es la primera vez que María de Lourdes Van-Caneghem enfrenta cargos por delitos similares. En diciembre de 2019, fue arrestada en Hialeah por operar la agencia de viajes “Ñooo, me fui”, situada en el 2201 de Okeechobee Road, en el oeste de la ciudad. Allí vendía pasajes falsos y servicios de alquiler de autos a cubanos que deseaban visitar la isla.

Muchos de esos clientes perdieron miles de dólares sin recibir los servicios prometidos. Llegaban al aeropuerto y descubrían que no podían volar.

En 2020, durante la pandemia, Van-Caneghem fue detenida por simular un accidente de tránsito y estafar casi 23,000 dólares a una aseguradora médica. Además, ha utilizado identidades falsas, como el alias “María Romero”, cuando fue detenida por la policía en Medley.

En julio de 2022, fue arrestada nuevamente por dirigir la agencia “Hello Cuba Travel” y estafar a familias cubanas con boletos falsos a Cuba y Nicaragua. Entonces se le imputaron 25 cargos y se estimó que había defraudado más de 119,000 dólares.

Fue juzgada en marzo de 2023, cuando tuvo que enfrentar al menos 25 acusaciones que incluyeron robo en gran cuantía y fraude organizado.

Las autoridades de Miami-Dade han reiterado la importancia de verificar la legitimidad de cualquier persona o agencia que ofrezca trámites migratorios, especialmente dentro de la comunidad cubana.

Reincidente y conocida en redes sociales

La notoriedad de Van-Caneghem es tal, que su nombre ha circulado por años en medios de comunicación y redes sociales. Muchos usuarios cuestionan por qué continúa siendo liberada tras cada arresto, permitiéndole reincidir. Algunos incluso han sugerido que su historia parece sacada de una serie criminal.

Mientras tanto, la mujer permanece bajo custodia y se espera que las autoridades revelen en los próximos días la cantidad total de dinero estafado y si podrían sumarse nuevas víctimas a este nuevo caso de estafa en Miami.

