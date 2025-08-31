Florida anuncia su próxima ejecución: Un hombre que asesinó a puñaladas a una pareja para robarles

Vídeos relacionados:

Florida sigue marcando un ritmo sin precedentes en la aplicación de la pena de muerte, con la ejecución de Victor Tony Jones, un asesino confeso, programada para el 30 de septiembre.

La decisión fue tomada por el gobernador Ron DeSantis, quien firmó la orden el pasado viernes.

Jones, de 64 años, fue condenado por el asesinato de un matrimonio durante un robo en diciembre de 1990 en Miami-Dade.

Las víctimas, Matilda y Jacob Nestor, eran los propietarios de un negocio en el que trabajaba Jones, quien los apuñaló para robarles. El agresor fue detenido después con el dinero y las propiedades personales que le quitó a la pareja.

Jones fue condenado a muerte en 1993 tras ser encontrado culpable de dos cargos de asesinato en primer grado, y dos de robo a mano armada.

A pesar de los intentos de apelar la sentencia, el caso de Jones sigue adelante, con una posible apelación pendiente ante la Corte Suprema de Florida. De ser necesario, también podría presentarse una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Su ejecución será la decimotercera en Florida en lo que va de 2025, una cifra que coloca al estado a la vanguardia en términos de pena de muerte en Estados Unidos, tras superar a Texas y Carolina del Sur, que han ejecutado cuatro personas cada uno.

Este aumento en las ejecuciones refleja un resurgimiento de la pena capital en el Estado del Sol, que desde que la Corte Suprema restableció la pena de muerte en 1976, nunca había ejecutado a tantas personas en un solo año. Las cifras de 2025 ya superaron el máximo histórico de ejecuciones de 2014, que alcanzó las ocho.

En total, ha habido 30 ejecuciones este año en todo Estados Unidos, frente a las 25 del año pasado. El 2014 ostenta hasta ahora el récord, con 35 personas ejecutadas a nivel nacional.

Florida ha sido un foco de debate sobre la legitimidad y la ética de la pena de muerte. Sus críticos continúan planteando preocupaciones sobre su aplicación, especialmente en cuanto a la humanidad del proceso, los posibles errores judiciales y el sufrimiento físico que conlleva la inyección letal.

Un año de ejecuciones récord y un debate persistente sobre la pena de muerte

Este repunte en las ejecuciones de Florida llega en un contexto de creciente polarización sobre el uso de la pena de muerte.

En el estado, el debate ha alcanzado nuevas dimensiones, sobre todo a raíz de las ejecuciones recientes, como la de Curtis Windom, quien fue ejecutado la semana pasada por un triple asesinato cometido en 1992. Windom fue uno de los 11 reos ejecutados en el estado en lo que va del año.

La forma en que se lleva a cabo la pena capital en Florida, mediante la inyección letal, ha sido objeto de controversia. Se ha señalado que este método puede no ser tan "humano" como se alega, debido a los riesgos de sufrimiento físico, errores en la aplicación de los fármacos y los dilemas éticos involucrados. En particular, críticos de la pena de muerte cuestionan si estos métodos cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos.

A medida que el año avanza, con al menos tres ejecuciones más programadas para los próximos meses, Florida sigue siendo un punto caliente en la discusión sobre la pena de muerte en Estados Unidos. El caso de Jones, junto con las apelaciones pendientes, mantiene la atención del público y los defensores de los derechos humanos, quienes se oponen a lo que consideran una práctica inhumana y irreversible.

Con la fecha de ejecución fijada para el 30 de septiembre, el futuro de la pena de muerte en Florida y en todo Estados Unidos sigue siendo incierto, con nuevos desafíos legales y un debate constante sobre su justicia y efectividad.

