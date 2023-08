Influencer española tras varios meses en EE.UU.: "La gente es más simpática de lo que creía"

La influencer e ingeniera española Rosa Martorell afirmó en Twitter que tras varios meses en Estados Unidos concluyó que "La gente es más simpática de lo que creía", pero que la comida de su país no la cambia por nada.

Desde su cuenta en la plataforma de microblogging (@iamrousmary) la joven dijo que lleva varios meses en el país con un grupo de amigos cubanos, y tras pasearse por varios lugares ha sacado tres conclusiones.

"1-La gente es más simpática de lo que creía; 2-La comida de España no la cambio por nada, 3-Walmart es un circo", señaló. Asimismo invitó a sus seguidores a seguir el juego de conclusiones.

En unas de sus publicaciones dijo que ha descubierto varios rincones del país, donde ha podido apreciar el increíble "contraste entre el estilo de vida europeo y el estadounidense".

"Lo primero que he notado en pocos días es la libertad que uno es capaz de sentir en este país, en comparación con España. Y eso es algo que me encanta", señaló Martorell, a lo que un seguidor le comentó: "España como el resto de Europa es una dictadura súper light, en la que el estado sin decírtelo te traza una línea roja la cual no puedes pasar cuando se trata de prosperidad y emprendimiento. Sigo diciendo que España es solo para ir de vacaciones una semana al año".

Martorell también posteó imágenes de su 30 cumpleaños celebrando en varios restaurantes cubanos de EE.UU. junto a su pareja, natural de la isla.

El pasado año la influencer visitó Cuba como turista y terminó denunciando la miseria de la población en la isla, a la cual dijo que solo volvería cuando fuera libre.

"Hace ya dos meses que visité Cuba. Me encantaría poder volver, pero desgraciadamente, por todo lo que me habéis dicho que podría pasarme si vuelvo, solo entraré de nuevo al país cuando Cuba sea libre", expresó entonces en su cuenta de Instagram.

En uno de los videos de la española, grabado por la madrugada en Trinidad, fue testigo de cómo se distribuye la leche sin ningún tipo de higiene, en un local donde un empleado echa el líquido en un tanque de plástico desde la pipa, usando una manguera sucia.

En el otro video, grabado al día siguiente, la joven de 29 años y su amiga Laura Méndez vivieron una experiencia casi surrealista cuando varios ancianos las enfrentaron por estar difundiendo una cola para comprar el pan normado.