Taxi estatal con severos daños tras chocar contra una barrera en La Habana

Un taxi estatal quedó destrozado en la mañana de este domingo tras chocar contra una barrera de tránsito en la Avenida del Puerto de La Habana.

“No eran las 7:30am, el chofer metió un pestañazo. Daños materiales y heridos sin gravedad”, comentó en el popular grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES, por más experiencia y menos víctimas”, el usuario que se identifica como Roly.

En los comentarios al post, ante las preguntas sobre el estado de salud de los involucrados en el accidente, este testigo explicó que solo vio “a una pasajera con una herida en la frente, pero estaba de pie y hablando con el caballito. El chofer no lo vi o no sé quién es ya que no vi a nadie con uniforme, pero me dijeron que no hubo heridos graves”.

Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES, por más experiencia y menos víctimas

Ayer, el joven guantanamero de 18 años Andris Pérez Martínez falleció en un trágico accidente de tractor en el municipio de San Antonio del Sur.

El joven murió tras un accidente relacionado con un tractor que se disponía a subir un tramo más allá de Puriales, en el municipio de San Antonio del Sur.

También el sábado un choque ocurrido entre un supuesto auto diplomático y un taxi “gacela” en La Habana dejó un saldo de cuatro personas lesionadas que tuvieron que ser llevadas y atendidas en centros hospitalarios de la capital.

Los hechos ocurrieron en la intersección de la Avenida 31 con la calle 30, en Miramar, municipio Playa. Reportes en redes sociales indicaron que el semáforo de este peligroso cruce no funcionaba al momento del accidente por falta de electricidad.

Al menos 3,620 accidentes de tránsito ocurrieron en Cuba en los primeros cinco meses de 2023, con saldo de 290 fallecidos y 2,807 lesionados, informaron las autoridades.