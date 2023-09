Mipyme de represor de la Seguridad del Estado vende pollo estadounidense

El periodista José Raúl Gallego denunció que la Mipyme Merca-Max SURL, propiedad de Yoandy Riverón conocido como el agente "Cristian" de la Seguridad del Estado, comercializa pollo proveniente de Estados Unidos.

Riverón se convirtió en empresario haciendo inversiones en la industria del calzado en Camajuaní, Villa Clara, y luego creó su propia mipyme donde vende productos nacionales e importados.

Gallego en una detallada publicación en Twitter explica que el villaclareño tiene probados vínculos con la Seguridad del Estado y asegura que recibe beneficios del régimen para hacer estos negocios online.

"Riverón, en su etapa como oficial de la Seguridad del Estado en la Universidad de Las Villas tiene probados hechos de represión contra la profesora Dalila Rodríguez y a estudiantes", dijo el periodista.

Merca-Max SURL se define como una "empresa comercializadora que brinda servicios logísticos y manejo de cargas" con sede en Caibarién, Villa Clara. En sus redes sociales venden pollo estadounidense, el paquete de 5,5 libras por 1.450 pesos cubanos.

"Este el 'emprendimiento made in Cuba' en un país donde las libertades económicas están subordinadas de manera discrecional a la política y donde no existe un Estado de Derecho para garantizarlas. Dinero sí. Libertad y derechos no", dijo Gallego.

En el verano de 2022 la televisión cubana entrevistó al agente de Seguridad del Estado devenido empresario o "emprendedor". En el Noticiero Nacional Yoandy Riverón se quejó de las dificultades de las empresas de capital privado para importar vehículos a Cuba.

Riverón acosó durante años a alumnos y profesores de la Universidad Central de las Villas. Entre ellos perseguidos estaba la periodista Karla María Pérez, expulsada de la institución en 2017. Ella al verlo en los medios de comunicación oficialistas lo reconoció como el agente que la "atendía".