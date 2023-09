Reacción de un español al comer por primera vez mamoncillo en Cuba: "Qué bueno está esto"

Un español que viajó de turismo a Cuba se quedó sorprendido al conocer los mamoncillos, una fruta tropical desconocida en su país.

"¡Yo esto no lo había visto en mi vida!", confesó Jesús Sánchez (@jesusansal) en un video compartido en su cuenta de TikTok.

Jesús relató que fue a la playa y toda la arena estaba llena de las cascarillas, y más tarde compró un racimo en la calle por 100 pesos.

El joven señaló que los cubanos le advirtieron que tuviera cuidado, porque si el líquido del mamoncillo cae en la ropa, se forma una mancha que no se cae con nada.

Tras quitarle la cáscara a uno y probarlo, reconoció que estaba muy bueno, aunque le molestó el "enorme" hueso.

"Un poquito ácida, pero también muy dulzona. Está buena, tiene un buen sabor, pero no hay manera de comerme esto, porque esto tiene un hueso enorme", señaló.

Cientos de cubanos comentaron en la publicación.

Algunos se sintieron indignados de ver que unos cuantos mamoncillos cuesten 100 pesos, un precio inaccesible para la mayoría y una muestra de la inflación que sufre el país.

"Yo los compraba por 1 peso. Como ha cambiado todo. En el verano es una fruta imprescindible", lamentó un joven.

Otros internautas que residen fuera de Cuba extrañan comerse la pequeña fruta que no existe donde viven.

Esta semana Jesús quedó impactado con el sabor, la textura y el tamaño de los aguacates criollos, y al probar uno se extrañó de que no necesitaba ni sal ni pimienta.

"Mirad los pedazos de aguacate que hay aquí en Cuba, esto no es ni medio normal, un kilo de aguacate. Yo no he visto esto en mi vida, vamos a probarlo a ver cómo están los aguacates cubanos, porque esto tiene una pinta de estar bueno no, lo siguiente", comentó en otro video en TikTok.

"Madre mía, esto sí qué es sabor", exclamó al probarlo.

El joven pagó 100 pesos por el aguacate, un precio irrisorio para él, pero que para muchos cubanos está más allá del alcance de sus bolsillos.