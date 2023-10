Yomil estrena el video más "Salvaje" de su carrera

Las sorpresas de Yomil Hidalgo para sus fanáticos no terminaron con el lanzamiento de su nuevo álbum F5, el reguetonero ha seguido regalando cada semana un nuevo videoclip de esta producción para seguir calentando las pistas.

Este viernes le tocó el turno al video de “Salvaje”, y el cantante se encargó de promocionarlo en sus redes para encender las expectativas de sus seguidores.

“Hoy a las 5:00 p.m. sale el video más `Salvaje´ que he realizado hasta el momento en mi carrera no se lo pueden perder y de la mano una vez más de Cartel Studio Cuba”, anunció Yomil en Instagram horas antes del estreno.

Tras el lanzamiento, compartió otro fragmento del audiovisual en esa misma red social.

El videoclip comienza con una advertencia que señala que el contenido de este puede ser perturbador para algunos espectadores, y no es para menos pues la letra y las imágenes, por momentos bastante explícitas junto a una modelo, no dejan prácticamente nada a la imaginación.

En su canal de YouTube, donde ya supera las 11 mil reproducciones, sus seguidores le dejaron varios comentarios elogiando el estreno.

“Este pana está a otro nivel no pares el trap se te da muy bien”; “Demasiado fuerte esto es para soltar colaboración con artistas internacionales siempre poniendo la bandera cubana en la cima más alta”; “Papá Yomil otro nivel”; “Mi hermano no me canso ni me cansaré de decir que usted es un señor talento”; “Andas nivel Dios jabao y como dice el dicho los niveles se respetan estás palo tras palo”; “Sin duda el exponente más duro del género urbano cubano”, escribieron algunos.

Esta semana Yomil estrenó el video de “Minnesota”, su colaboración con El Micha, y unos días antes sacó su mejor flow en “Club”, ambos temas incluidos en el álbum F5.

Aquí te dejamos con "Salvaje":