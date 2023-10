Muere cubana necesitada de una operación a corazón abierto

Una cubana que necesitaba someterse a una operación a corazón abierto falleció este sábado debido a la falta de recursos en el hospital donde se trataba.

Niurka Rodríguez Fuente, nacida en Granma y residente en La Habana, llevaba tiempo esperando por una intervención quirúrgica, pero nunca pudieron hacérsela porque no había disponible ningún corazón artificial (prótesis con la que se sustituye el corazón biológico). Debido a ello, su estado se fue deteriorando hasta que murió.

"Otra muerte por negligencia médica en Cuba, el país de la 'mejor salud pública del mundo'", ironizó el usuario de Facebook identificado como El Gusano Americano, un cubano que reside en Florida.

"Los médicos dijeron que iban a esperar que rebasara la gravedad para cambiarla de hospital y operarla, pero ella nunca mejoró (...) Su familia quiere respuestas de por qué tardó tanto una operación, la cual la llevó a la muerte", señaló.

Captura de Facebook / El Gusano Americano

"Una vez más, el gobierno de Cuba, por falta de equipos médicos, deja morir a una persona inocente. Mientras que los gobernantes y sus familiares tienen los mejores doctores y equipos médicos", cuestionó.

El pasado 15 de octubre, la propia señora publicó en su perfil de Facebook una nota en la que describía lo mal que se sentía y lamentaba la grave crisis sanitaria del país.

"Ay, Cuba nunca imaginé que te pondrías así, no es fácil la situación de nosotros, todos los enfermos de diferentes enfermedades, que nuestro país no cuenta con nada", señaló.

"Estoy esperando una operación a corazón abierto, me siento mal, tengo falta de aire, cansancio, debilidad, apenas puedo caminar... en fin. Voy para el médico, me atienden, me dicen: 'lo suyo es de operación'. Pero hasta ahí. Estoy desesperada, no es fácil sentirme mal, es un laberinto sin salida y sin solución. Unos cuantos quedamos en el camino y no pasa nada. Señor, no sé a dónde vamos a parar", cuestionó.

Captura de Facebook / Niurka Rodríguez Fuente

En aquella ocasión, Niurka suplicó a los dirigentes del país que hicieran algo por los enfermos.

"Estamos desesperados, tanto los enfermos como los familiares, en ver la situación de todos los enfermos como cada día [estamos] más flacos, como cada día se nos va apagando la lucecita", pidió.

Cada vez son más los enfermos en Cuba con condiciones de salud grave que tienen que esperar meses y a veces años por una operación, porque en los hospitales no hay recursos y a veces ni siquiera médicos.

El pasado 19 de octubre, Mirnellis Saldívar pidió ayuda para su hija de 15 años, quien desde los siete padece de insuficiencia renal crónica y lleva esperando por un trasplante renal desde 2019.

"Hemos esperado [que] se reabra el programa de trasplantes, pero todo es mentira. (...) Sin los medios y recursos para realizarle un trasplante en mi país. Pido ayuda económica humanitaria para tratarla en el extranjero, ya que aquí va a ser imposible", rogó.

Hace dos años la paciente empezó con las hemodiálisis, un tratamiento "peligroso y muy invasivo", y a partir de entonces nunca más ha podido ir a la escuela. "Vivir dependiendo de esta máquina es difícil, más si estás en la flor de la vida", dijo la madre.

Otro caso es el de una joven sobreviviente de cáncer que necesita ayuda para sustituir su prótesis de mandíbula, pues le dañó el tejido del rostro y terminó traspasándole la piel, y ahora el metal está visible.

Rachel Rodríguez Mayo, de 18 años y natural de Las Tunas, tuvo un cáncer agresivo y los médicos tuvieron que ponerle una prótesis en la mandíbula que hay que cambiarle, pero en Cuba no hay recursos para operarla.

"Está sufriendo, pues hay que quitarle la prótesis que le queda chiquita y de quitarla se le desfigura el rostro", reveló un amigo.

También la semana pasada, trascendió la historia de un niño de tres años con un tumor cerebral que no había sido operado porque en el Hospital Infantil Sur (La Colonia) de Santiago de Cuba, no había instrumental para hacer la intervención.

"No hay instrumental, no hay nada y el niño aguantando los dolores. Por favor, necesitamos ayuda. El niño ya no quiere comer por los dolores, por favoorrrr, se necesita ayuda para que esa operación no demore más y aparezca todo lo necesario para operar al niño", pidió el doctor Alexander Figueredo en Twitter.

Días antes, un padre desesperado denunció que su hija -una bebita que tiene un tumor cerebral de 2.5 cm- llevaba dos semanas esperando una operación y en el hospital no había insumos ni personal médico necesario.

Ezequiel Álvarez denunció en Facebook que en el hospital infantil Juan Manuel Márquez de La Habana otros niños llevaban más de cuatro meses ingresados sin solución a sus problemas por la escasez de recursos.

"Muchos de esos padres se conforman con que sus hijos estén en el hospital, ya que si entran en estado de urgencia sí serían intervenidos quirúrgicamente por urgencia", explicó.

"Por qué esperar a que un niño que se encuentra enfermo entre en estado vegetativo o su estado pase a grave y su vida esté colgando de un hilo. Pues así se operaria, aunque como las lesiones de estos niños son en la cabeza, esta demora les crea afectaciones neurológicas que no siempre son reversibles...", señaló.