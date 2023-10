Cubana con cita de CBP One aprobada fue deportada desde México

La cubana Dayneris Hernández Martínez relató entre lágrimas cómo fue deportada de México el pasado sábado, pese a ser aprobada para la cita de la visa CBP One en la frontera sur de EE. UU.

La joven aseguró que fue sacada del motel donde se encontraba en Tula de Allende, Hidalgo, junto a un grupo de 24 cubanos, según el testimonio difundido por el periodista Mario J. Pentón.

La policía mexicana llegó al hotel por una riña donde estuvo implicado el dueño del local y, al descubrir a los cubanos, los retuvo y alertó a oficiales de migración.

Hernández Martínez explicó a un oficial de migración su caso, intentó enseñarle los documentos de su cita, pero solo obtuvo evasivas.

Los cubanos fueron trasladados en un bus a un centro de detención en Pachuca y, de ahí a Tapachula, previo a su deportación.

Los oficiales de migración mexicano, denunció la joven, los engañaron en todo momento y les prometieron que no serían deportados, y nos los dejaron acceder a sus teléfonos.

Finalmente, desde el centro de detención en Tapachula, fueron trasladados en guaguas hasta Cancún.

“Nunca nos dijeron a donde íbamos, no hablaban con nosotros, no nos dejaron bañarnos”, se quejó.

“Ya yo estoy aquí, ya no tengo nada que ganar, hago este video para que se conozca el caso mío, para no se confíen. A ellos no les importa nada, te deportan con una cita aprobada, te privan de cualquier tipo de derecho”, concluyó llorosa esta joven cubana.

Este domingo, con la repatriación de 138 cubanos por el gobierno de México ascendieron a 4,779 los migrantes devueltos en 2023 desde varios países de la región, según fuentes oficiales.

El grupo de migrantes, integrado por 92 hombres y 46 mujeres, llegaron el domingo en la tarde al aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, en el vuelo número 118 de repatriación realizado este año.

El MININT precisó que esta operación es la octava desde suelo mexicano, de donde las autoridades han retornado a 572 personas en total.

A mediados de octubre, México reanudó las deportaciones de migrantes a Cuba, con un vuelo de la aerolínea Viva Airbus que transportó también a 138 cubanos (95 hombres y 43 mujeres) desde Tapachula hasta La Habana.

Hernández Martínez no es la primera cubana que relata su experiencia de deportación desde México. Recientemente, Yurisleydis Gómez conto su experiencia que calificó de “aterrorizante”.

“Eso duele, duele un montón, y más cómo se hizo, a base de mentiras y engaños. Solo quiero que le comenten a los que están en México, que no se muevan, que se queden donde están, que esperen a la visa humanitaria o a la permanente”, dijo esta cubana, en una directa de Facebook.