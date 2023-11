Consejos de un joven cubano tras un año en Estados Unidos

El influencer cubano Christian González de la Moneda -más conocido como San Memero- arriba a su primer año de estancia en Estados Unidos, algo que ha decidido celebrar con la publicación de nueve consejos que asegura que a él le han ayudado en el último año.

San Memero -quien acumula más de 65 mil seguidores en Instagram y 121 mil en Twitter- reside en la ciudad de Phoenix, Arizona, desde donde ha compartido su serie de recomendaciones, aunque consciente de que "cada situación es un mundo".

“Agradecido completamente con este gran país que me ha permitido tener todo lo que en Cuba nunca hubiese podido”, concluyó antes de dar paso en Twitter a su hilo de sugerencias.

Los consejos van enfocados fundamentalmente en la búsqueda de organización, control, metas y adaptación al entorno, esto último marcado por la siempre útil recomendación de aprender inglés.

A continuación reproducimos los consejos de San Memero:

1. Créate metas a corto y largo plazo. Dales un orden de prioridad y ponte metas reales acorde al tiempo. Por ejemplo, Corto plazo: Conseguir trabajo (cualquiera), independizarte, arreglar tus papeles, inglés básico. Largo plazo: Comprar una casa, estudiar, hacerte millo.

2. Enfócate. No malgastes dinero el primer año, es el más duro, no hagas gastos estúpidos, un iPhone del año no te es necesario, una letra de 26 mil dólares tampoco, esa salida que gastaste $500 no era importante, ya habrá tiempo para eso.

3. Adáptate al estilo de vida americano. Ya no vives en Cuba, hay miles de reglas sociales que TIENES que aprender y dominar, o siempre vivirás con la soga al cuello, este es tu nuevo hogar y nadie tiene que adaptarse a ti, te toca a ti hacerlo.

4. Tacto con los consejos. Es irónico que haga un hilo sobre consejos y te diga esto, pero siempre que alguien te vaya a dar consejos económicos aquí primero mira su situación basada en el tiempo que lleva en el país, si no ha logrado mucho dale una sonrisa, dile gracias y olvida.

5. Si tienes pareja, que sume, no que reste. Mucha gente dice que este es un país de dos, aunque se supone que es más fácil no sirve de nada si tu pareja es un lastre, es imprescindible que tengan metas en común, trabajen en equipo y ambos se enfoquen, si no, sal de ahí.

6. Cuida tu crédito. Desde que tengas posibilidades de hacerlo ábrete tarjetas de crédito, para empezar con una o dos estarás bien. Usa solo el crédito que puedas pagar al momento, nunca te endeudes, por ejemplo, yo pago mis tarjetas cada sábado.

7. APRENDE INGLÉS. No hagas caso a las burlas, nadie aprende inglés en un mes, lleva tiempo, los americanos suelen ser muy comprensivos con la gente que se esfuerza por hablar su idioma, aprendes para hablar con ellos, así que enfócate en que te entiendan, luego perfeccionas.

8. No tengas miedo al cambio. Estados Unidos es inmenso, antes de irme definitivamente de Miami primero estuve en Houston, en Kentucky, en Fort Myers, en San Antonio y finalmente decidí mudarme a Arizona, pago renta barata, pagan mejor y me obligo a aprender inglés, todos yumas.

9. Siempre busca algo mejor hasta que estés cómodo. Por ejemplo, yo empecé a trabajar en un lugar, pago mínimo, 30 horas semanales en 5 días, me permitía cubrir los gastos básicos, pero seguí buscando, conseguí mi actual trabajo, 4 dias, 42-45 horas (5$ más por hora) y así.

En fin, siempre es válido recalcar que cada situación es un mundo, por eso intenté buscar los consejos más universales, espero les sirva. Si tienen algún otro consejo déjamelo en los comentarios, un abrazo fuerte desde Phoenix, Arizona.

En los últimos dos años la cifra de cubanos que han ingresado a territorio estadounidense se han disparado de forma considerable.

Solo en el recién concluido año fiscal 2023 (FY2023) -del 1ro de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre último- un total de 200,287 cubanos solicitaron refugio político en territorio estadounidense tras ingresar por sus fronteras terrestres, según cifras oficiales del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).

A ello se suma que desde la habilitación del Programa de Parole Humanitario -en enero de este año- más de 52 mil cubanos recibieron autorización para viajar a EE.UU por esa vía, según cifras oficiales del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).