Ulises Toirac pide a los cubanos en Navidad olvidar por un momento "las frustraciones y la tristeza de un pueblo roto"

El humorista cubano Ulises Toirac aseguró que este año la Navidad "es un trago bien amargo" debido a la crisis que atraviesa el país.

En un mensaje de felicitación publicado en su perfil de Facebook, Ulises señaló que hablar de festejos y espíritu navideño es un trago bien amargo.

"La inflación sigue galopando, la ridícula esperanza es aumentar los sueldos (siguen jugando a los billeticos cuando la raíz del asunto está en la producción y todos los fenómenos que trae aparejado), las desigualdades sociales aumentan y se profundizan, la luz al final del túnel ni siquiera se avizora en un recodo y el deseo más común es irse del país porque ni se puede vivir, ni se puede construir el que queremos", precisó.

Captura de Facebook / Ulises Toirac

El comediante recordó cómo era la típica celebración de fin de año en Cuba, cuando las familias se reunían en las casas a compartir.

"Era el encuentro de los más cercanos y queridos. Las risas, los regalos al alcance de las billeteras, los chamas jodiendo alrededor y las canciones cantadas entre todos. No importaba de qué tamaño ni qué era el arbolito, no importaba que la mesa no estuviera repleta, sino linda, no importaban tantas luces en la casa, sino en las almas", describió.

Por esas vivencias y costumbres, Toirac pidió "tratar de que la alegría nos inunde" al menos por unos días.

"Y no perder esta oportunidad de oro para decirle a quien queremos que lo queremos, de alegrarnos mutuamente con jaranas de otros tiempos, de ayudar a quien podamos y de recordar las alegrías y los afectos ausentes...", dijo.

"Ese espíritu, un poquito de él aunque sea, le deseo a cada cubano y cubana. Olvidar momentáneamente las frustraciones y la tristeza de un pueblo roto, y cantar esperanzas para nuestras vidas. Feliz Navidad para todos los cubanos", concluyó.