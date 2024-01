Madre cubana: "Tengo una hija que se me está muriendo de hambre"

Luisa Robinson, una madre cubana residente en Santiago de Cuba, afirmó que ella y su hija están muriendo de hambre: "Hace cinco días no cocino", aseguró.

"Hace cuatro o cinco días que no cocino, y tengo una hija inválida que se me está muriendo de hambre. Todos los días me dice mamá dame pollo, la última vez que vio pollo fue hace un año pasado", lamentó la mujer en declaraciones al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Afirmó que el día anterior a la entrevista solo pudo hervir "plátano fongo nuevo de la mata" y se lo comieron "al pelo, sin grasa y sin nada".

"Y hoy nada, no tengo nada" para cocinar, por "la hambruna que estamos pasando aquí en Cuba", agregó.

Dijo que en medio de su difícil situación se desvela en las noches.

"Yo estoy llorando todos los días, por la madrugada me despierto, no puedo dormir casi, pensando en la situación que tengo en la casa. Le pido al mundo que haga algo por nosotros", dijo la mujer con vehemencia.

El video, publicado en la cuenta de X del OCDH, recuerda que actualmente "el 88% de los cubanos vive muy por debajo del umbral de la pobreza".

La mujer envió al final de su video un mensaje al gobernante Miguel Díaz-Canel, al que pidió dejar de decir mentiras y darle la cara a la situación que vive el pueblo cubano.

La declaración de Robinson, ha conmovido a varios emigrados cubanos que piden su contacto para ayudarla de alguna manera.

"¿Y no hay datos de contacto de esta mujer? Los que estamos fuera quizás pudiéramos hacerle alguna compra por una tienda online que la ayude. Sé que no resuelve el problema pero ayuda. Quizás alguien en Cuba le pueda dar trabajo que le permita sobrevivir, no sé", posteó un internauta.

Los testimonios como el de Robinson son cada vez más frecuente en la isla, donde las madres no tienen cómo alimentar a los hijos.

En noviembre una mujer se plantó en el gobierno municipal de Marianao para exigir que vendan a la población la cuota normada de leche para los niños.

Días después otra cubana con un niño de un año y 11 meses, enumeró al gobernante Miguel Díaz-Canel las dificultades que enfrentan las madres en la isla debido a la escasez de productos básicos.

Asimismo la mamá de dos niños discapacitados denunció hace tres semanas el abandono institucional que sufre y cómo en medio de la actual inflación el dinero que recibe como pensión no le alcanza para alimentar a su familia.