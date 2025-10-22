Auditoría revela que México pagó millones al INDER durante la gestión de López Obrador

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), imagen de referencia Foto © Gobierno de México

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) de Mpexico detectó irregularidades millonarias en pagos realizados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) al Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Cuba (INDER) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Según un reporte investigativo realizado por Azteca Noticias Sinaloa, el esquema incluyó la contratación de 29 entrenadores cubanos y la tercerización de más de 1,200 pruebas antidopaje en un laboratorio de la isla sin evidencias de cumplimiento.

La ASF pidió investigar y sancionar a servidores públicos por una “simulación de contrato” bajo la dirección de Ana Gabriela Guevara en CONADE.

El convenio con el INDER fue suscrito por el subdirector de Calidad para el Deporte, sin facultades para hacerlo. No hay constancia de que los entrenadores cumplieran funciones en México.

El acuerdo contempló más de 1,200 pruebas antidopaje en Cuba, pero no existen reportes que acrediten su realización.

Se efectuaron cinco transferencias a la Embajada de Cuba en México por más de 15 millones de pesos, consideradas por la ASF como daño al erario.

Según la pesquisa citada por Azteca Noticias, la contratación de entrenadores cubanos en 2019 carece de registros migratorios que confirmen su ingreso y estancia en México, perfiles profesionales que avalen su idoneidad y informes de actividades que demuestren su participación en procesos de capacitación a atletas nacionales.

La ASF también observó que no se notificó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para dictaminar la viabilidad del convenio internacional, como marca la normativa.

Las anomalías

El pago a la Embajada de Cuba —y no a proveedores o prestadores con evidencia de servicio— forma parte de las anomalías documentadas.

De acuerdo con la auditoría, los recursos públicos terminaron financiando servicios no acreditados, mientras no hay constancias de entregables ni de que el INDER cumpliera con lo contratado.

Azteca Noticias enmarca los hallazgos en un periodo de tensión por los convenios México–Cuba para servicios profesionales (médicos y deportivos).

En este caso, los auditores sostienen que la CONADE—bajo la gestión de Ana Gabriela Guevara— pagó millones por entrenadores “fantasma” y por pruebas antidopaje sin evidencia, lo que activa la ruta de responsabilidades administrativas y resarcitorias.

Con base en las observaciones de la ASF, corresponde a las instancias de control interno, la Secretaría de la Función Pública y, en su caso, a autoridades ministeriales, determinar responsabilidades, recuperar los recursos públicos y definir sanciones a los funcionarios involucrados.

En paralelo, la CONADE deberá acreditar los servicios o presentar contraargumentos técnicos y documentales ante la auditoría.

¿Financiando al gobierno?

El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, criticó duramente al gobierno de México tras revelarse que Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de su filial Gasolinas Bienestar, ha exportado miles de barriles de crudo y combustibles a Cuba sin transparentar los pagos recibidos por estas operaciones.

Además, insinuó que parte de esos recursos podrían terminar financiando al partido oficialista Morena.

Las declaraciones de Salinas Pliego surgen luego de un reportaje de El Universal que documenta cómo Gasolinas Bienestar se negó a entregar comprobantes de los pagos de Cuba, argumentando que al estar constituida como sociedad mercantil privada no está obligada a someterse a las leyes de transparencia.