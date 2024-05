Seidy La Niña: "Me levanté millonaria porque tengo a mi abuela viva"

Seidy La Niña inauguró las publicaciones de este viernes en Instagram con una preciosa foto junto a su abuela, correspondiente al rodaje de su último videoclip.

Haciendo un guiño a su tema estrenado unas horas antes, la Mulatica escribió en la red: "Me levanté millonaria porque tengo a mi abuela viva".

"Abuela", último estreno de la cantante, llegó con un emotivo videoclip en el que aparece no solo su abuelita, a la que llama mima, sino que incluye también más fotos del álbum familiar de sus otros abuelos.

Las reacciones tanto a las adorables fotos compartidas en redes como a lo emotivo del sencillo y su videoclip no tardaron en aparecer alabando la bendición de los abuelos y la dulzura del tema.

"Tu abuela es absolutamente preciosa! Ella es hermosa y una bendición del cielo!"; "Eres afortunada, la verdad, eres multimillonaria", "Me hiciste llorar, perdí la mía hace un año"; "Qué tema más bello Seidy, me hiciste llorar! Dios te bendiga mucho"; "Bendiciones infinitas para esa bella familia y para todas las madres y abuelas del mundo que nos regalan su amor y paciencia"; "Yo perdí la mía hace 15 días va hacer el domingo, las abuelas son lo máximo, bendiciones para la tuya"; "Dios mío, qué tema más hermoso, escucharlo me hizo llorar porque todavía no acepto que mi abuelo haya partido al cielo, me quedaron tantas cosas por contarle, me hace tanta falta y qué decir de mi abuela es la mejor de este mundo"; "Eres un amor, tienes presente a los tuyos. Pues te apoyo 100%. Con esos valores, sí que eres millonaria", le comentaron en las plataformas.

La canción, a nueve horas de estrenada, ya sumaba más de 4,7 mil visualizaciones en su canal en Youtube. Por si no la has visto te la dejamos a continuación.

Esta no es la primera vez, sin embargo, que Seidy dedica publicaciones o mensajes en redes a su abuela, con la que recientemente se había dejado ver haciendo el challenge de su tema anterior, "La Temba".

“Cuidao que mi mima también es la temba”, escribió junto al divertido y dulce vídeo en el que bailan al ritmo de la canción.