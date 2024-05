Una enfermera herida tras chocar una ambulancia contra una casa en Camagüey

Foto © Facebook/Accidentes Buses & Camiones

Una profesional de la salud resultó herida tras estrellarse una ambulancia contra la pared de una vivienda en la ciudad de Camagüey, según un reporte en redes sociales.

El accidente ocurrió en la calle Independencia por causas que no han trascendido.

La ambulancia se estrelló contra la fachada de una vivienda (Facebook/Accidentes Buses & Camiones)

“La doctora con fracturas en ambas piernas”, escribió en el grupo de Facebook Accidentes Buses & Camiones el internauta Maikel Brown, quien dio cuenta del siniestro inicialmente.

Captura de Facebook/Accidentes Buses & Camiones

Con posterioridad, un trabajador del SIUM de esa localidad apuntó que la mujer herida fue una enfermera y que no sufrió lesiones en las dos piernas sino la fractura de un brazo.

Dos imágenes tomadas desde diferentes ángulos permiten apreciar que el vehículo se empotró con fuerza contra la vivienda, especialmente del lado del copiloto.

Captura de Facebook/Accidentes Buses & Camiones

“EPD mi ambulancia”, comentó con pesar uno de los choferes que al parecer acostumbraba a manejar ese vehículo, quien dijo desconocer qué había ocurrido.

Esa misma fuente precisó que la profesional de la salud operada se está recuperando.

“Una menos”, fue un comentario recurrente de numerosos internautas que subrayaron que la ambulancia siniestrada es de las nuevas, y que tiene pocos meses de uso.

"Desperfectos técnicos no debe ser la causa, mal estado de la vía tampoco, un equipo nuevo que no llega ni a 10,000 km,y ya fuera de servicio"; "¿Pero de dónde salen o sacan a los choferes de las ambulancias?"; "Lamentablemente nos las pasamos criticando al Estado por ambulancias pero cuando nos las dan no las cuidamos", fueron algunos comentarios centrados en la pérdida material.

Otros criticaron que la principal preocupación para muchos fuera el medio del transporte por encima de la salud de sus ocupantes en el momento del siniestro.

"Si fuera culpa del chofer, igualmente hay que preocuparse por él, no por el medio. Si se jodió la ambulancia que la cambien por la compra de una patrulla nueva más o un tur", apuntó un comentarista.

Otros sacaron la cara por los choferes de ambulancias y argumentaron que es un oficio complicado y que habría que saber qué ocurrió en este caso.

"Los choferes de ambulancias no son un simple chofer, son paramédicos. Pasan cursos todos los años y son aprobados para la labor que desempeñan. Además de ser seres humanos, así que cuando vayan hablar, por favor primero se instruyen para saber qué es un paramédico integral, que es ese chofer que a la vez se pasan 24 horas salvando vidas", defendió un usuario del grupo.

No es la primera ambulancia implicada en un accidente en los últimos meses, pues a mediados de abril una ambulancia y un carro de turismo chocaron en Bayamo, en la provincia Granma.

La carencia de ambulancias en Cuba es un mal de larga data.

En diciembre de 2023 el gobierno cubano anunció la compra de un lote de 99 ambulancias por un valor de cuatro millones de dólares, destinadas a fortalecer los servicios de urgencias médicas en todas las provincias del país.

Según indicó entonces la prensa oficialista, la mitad de las ambulancias compradas eran de segunda mano y una buena parte de ellas provenían del fabricante chino Foton.