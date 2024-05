Director de hospital materno expone foto explícita de una embarazada fallecida en La Habana

Ernesto Cordoví, quien funge como director del Hospital Materno Hijas de Galicia en La Habana, expuso en su muro de Facebook la imagen explícita y sin censurar de los intestinos de una paciente embarazada de siete meses, fallecida pocas horas antes.

La falta de ética del citado director, quien además es un entusiasta youtuber y cibercombatiente “revolucionario”, se desató luego de que Janet Zulueta Curbelo, madre de la joven cubana fallecida, publicara una denuncia acusando a los médicos de negligencia y de mala atención.

Laura Castillo Zulueta, de 29 años, fue trasladada en dos ocasiones el miércoles 15 de mayo al Hospital Materno Hijas de Galicia, donde fue "maltratada y mal atendida", según narra su propia madre en un sentido post de Facebook. Estas palabras fueron suficientes para desatar la ira del director del centro, quien no solo publicó imágenes de la intervención quirúrgica, sino también detalles privados que incluyen información médica confidencial de la mujer fallecida.

Publicación en Facebook

Ernesto Cordoví no se limitó a violentar todas las normas éticas de la medicina; también, y con especial crueldad, culpó a la madre de la muerte de su propia hija, y no bastándole ejerció violencia verbal comentando de forma constante en el perfil de Janet Zulueta Curbelo.

La publicación de Cordoví acumula más de 300 comentarios en Facebook, algunos de los cuales recriminan el uso innecesario y cruel de fotografías explícitas desde la dirección de una institución de salud; sin embargo, hasta este momento el post no ha sido modificado. La sarta de insultos incluye al citado doctor emitiendo juicios contra la madre de la paciente y culpándola con total impunidad al afirmar que "por su decisión su única hija está muerta".

Además, al final de su publicación señala que "la atención en Cuba es gratis, no obligada", y que los adultos son responsables de sus actos y acciones, nuevamente refiriéndose a la madre de la víctima.

Imagen (sin pixelar) fue publicada por Cordoví

Habrá que recordarle al youtuber devenido director de un hospital materno el juramento hipocrático que todos los médicos deben cumplir: “Todo lo que habré visto u oído durante la cura o fuera de ella en la vida común, lo callaré y lo conservaré siempre como secreto, si no me es permitido decirlo”. En cualquier caso, no salió tan airado Cordoví cuando, a inicios del 2023, unos diez recién nacidos murieron por un brote infeccioso en el mismo hospital que hoy dirige en La Habana.

En un país que premia el servilismo y la adulonería, no es de extrañar ver a personas sin ética dirigiendo instituciones del Estado. Ahora ya saben los cubanos que asisten a hospitales de la isla, que fotos privadas y explícitas tomadas por los propios médicos durante las operaciones pueden terminar en el muro de Facebook de algún entusiasta “revolucionario”.