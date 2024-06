Pizzero cubano compra su primera casa en EE.UU. después de haber dormido en la calle: "Luchen por sus sueños"

El famoso pizzero "Ale el cubano", y su esposa Rachel, acaban de cumplir un sueño en Estados Unidos, compraron su primera casa.

El camino de esta pareja de emprendedores no ha sido fácil como inmigrantes, pero han centrado todas sus energías en conquistar las metas que tienen y poco a poco los esfuerzos van dando resultado.

"Gracias a Dios. Uno de mis sueños era tener una casita aquí en Estados Unidos, para mi y para mi familia. Esto es algo súper lindo que nos está pasando. Luchen por sus sueños y no se lo pierdan", dijo el joven pizzero.

Ale agradeció a todas las personas que lo han apoyado en Estados Unidos y contó a sus seguidores algunos retos que vivió antes de conseguir tener una casa propia.

"A mí me han ayudado muchas personas en este país. Yo fui de los que me quedé durmiendo en la calle más de tres veces, por mucho tiempo. Dios me ha dado mi momento y lo voy a disfrutar porque: ¡Si no es así... creo que no sirve!", dijo el cubano.

Miguel Alejandro Gómez Pérez (Ale) y Rachel Rodríguez Oliva son de Trinidad, Sancti Spíritus. Él llegó a Estados Unidos hace 7 años y ella hace 5 años.

Estos cubanos son pareja y también son socios en su proyecto Cuban Pizza. Han trabajado incansablemente, codo con codo, para sacar el negocio adelante.

Los divertidos videos que hacen desde su food truck mostrando una deliciosa oferta de pizzas cubanas, acumulan miles de comentarios y visualizaciones en redes sociales.

Sus seguidores les han dejado hermosos mensajes de felicitación a la pareja por la nueva casa y también muchos confiesan que están deseando probar esas ricas pizzas cubanas de Ale y Rachel, en Colorado.