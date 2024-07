Popular tiktoker puertorriqueño prueba comida cubana

El tiktoker puertorriqueño Alexier (@alexierfl) nos ha hecho la boca agua con su último vídeo en la red, probando varios platos típicos cubanos.

Rabo encendido, congrí, platanito frito y tamal son las delicias que prueba este popular influencer, conocido por compartir contenidos como este.

"Nunca en mi vida he probado rabo, yo solía decir que el que comiera rabo era un puerco, pero ya maduramos, baby, ya somos adultos así que hora de comer rabo", reconoce en el vídeo donde, si elocuentes son sus palabras al degustar cada sabor, mucho más lo son sus expresiones faciales.

"La carne super tiernecita, literalmente se sale del hueso. El sabor, eso sí la textura se siente rara, no se siente como ni dura ni suave, es como justo en el medio", comenta sobre el rabo encendido. Al tamal no dudó en darle un 9.5 de 10.

"Esa combinación del dulzón del maíz molido con la carne de cerdo con la carne del rabo con la salsita del rabo simplemente no la puedes vencer", dice en el vídeo que ha desatado comentarios y, seguramente, los deseos en más de uno de dejarse conquistar por estos sabores cubanos.

"Más rico que la comida cubana, solo puede estar este puertoriqueño"; "Soy de Ecuador y deseo probar el congrí y la pizza cubana"; "La comida cubana es otro nivel"; "Ahora tengo hambre"; "Esto se ve que no lo sirvió una cubana, porque no comemos el caldo separado ni el tamal en trozo así. Gracias por probar nuestra comida ve a Miami"; "Así me pasó a mi cuando probé la comida de PR"; "La comida cubana es mi favorita"; "En Costa Rica se le llama gallo pinto al arroz con habichuelas (frijoles)", son tan solo algunos de los cientos de comentarios al vídeo que en 12 horas ya acumula más de 7 mil likes.

Reacciones de este influencer al margen y entusiasmo en las redes ante estas delicias, lo cierto en Cuba están ausentes en la mesa de muchos ciudadanos en las isla o les es una auténtica odisea poder consumirlas.