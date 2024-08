Amenazan con retirar licencias a conductores estatales que no recojan pasajeros en Villa Clara

El gobierno de la provincia de Villa Clara ha amenazado con retirar la licencia de conducción a los choferes estatales que no recojan pasajeros en los puntos designados para este fin.

La emisora oficialista CMHW informó que la gobernadora de la provincia, Milaxy Yanet Sánchez Armas, arremetió contra los choferes de vehículos estatales al comprobar que estos no se detienen o informan que sus recorridos terminan en lugares cercanos al punto de recogida.

Captura de Facebook / CMHW La Reina Radial del Centro

Sánchez señaló que recorrieron estos sitios por insatisfacciones que tiene la población, y comprobaron las penurias que sufren las personas en la terminal de ómnibus interprovinciales.

Una persona denunció que las condiciones en la terminal son pésimas, con hacinamiento de personas e indigentes acostados en los asientos, obligando a quienes van a viajar a permanecer de pie.

Además, la lista de espera se realiza en una sola ventanilla, lo que causa que tanto los que van a viajar como los que se quieren anotar tengan que esperar mucho tiempo, a veces en condiciones muy incómodas.

Una mujer señaló que llevaba dos días anotada en la lista de espera para viajar a La Habana, pero cada vez que llegaba un ómnibus, solo llamaban una o dos personas. “No me puedo mover de aquí, y no venden comida, solo chucherías, y yo soy diabética”, apuntó.

Otra persona denunció que la terminal de ómnibus interprovinciales está sucia y que personas dormidas en los bancos no permiten que otras, como ella, que llegó de Sagua la Grande con su niño en brazos desde las 2:30 AM, puedan sentarse.

Por último, el reporte de la emisora oficialista señaló que el principal problema que afecta a las personas en la terminal son los constantes y cotidianos atrasos de los ómnibus.

Ailen Aparicio Rodríguez, la jefa de la agencia, ofreció una lista de justificaciones a la ineficiente gestión de la institución: “El salón es pequeño, además en las vacaciones fallan muy poco las personas que van a viajar, y esos son los asientos que se ofertan por lista de espera”.

La directiva destacó que anteriormente, cuando había aglomeración de pasajeros, el gobierno y Ómnibus Nacionales ponían guaguas extra; sin embargo, en la actualidad pueden pasar hasta cuatro días sin que llegue ninguna.

“Dependemos de Transtur, Transgaviota, Transmetro, que en determinadas ocasiones entran a la terminal y recogen personas, pero eso pasa a veces una o dos veces por semana”, subrayó.

Una situación similar fue denunciada en Santiago de Cuba cuando la crisis con el combustible provocó largas espera en una terminal de ómnibus.

En julio último, el gobierno cubano reconoció la crisis del transporte en el país, revelando que más de la mitad de las rutas provinciales están paralizadas, según se informó durante una sesión del Parlamento cubano.

Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte (Mitrans), indicó que al cierre de abril, el 52 % de las rutas de las empresas provinciales de transporte estaba paralizado, según informó el periódico oficialista Granma.

El ministro explicó que, de las rutas provinciales activas, el 86 % opera con solo un viaje en la mañana y otro en la tarde.

Rodríguez admitió que la situación es más crítica en las provincias de Camagüey, Granma, Villa Clara, Ciego de Ávila, Holguín, Matanzas y Artemisa.