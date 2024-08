Campesino cubano explota por escasez de recursos para producir alimentos: "Los jefes viven de mentiras"

Un campesino cubano denunció las malas condiciones en las que trabaja el campo, marcado por la escasez de recursos y la explotación de los jefes a los que criticó por vivir “de mentiras”.

“Aquí los jefes lo único que hacen es meternos mentiras y velar que uno tenga producción para entonces no quitarte los ojos de arriba”, declaró el campesino al medio independiente ADN Cuba.

El cubano señaló que los jefes pasan el tiempo en las oficinas, sin preocuparse por acercarse al trabajador del campo.

“Ellos no saben lo que tú tienes aquí. El campesino decidió echar esto para adelante, pero si no tenemos jefe, ¿cómo lo vamos a lograr?”, afirmó para hablar de la autonomía en el trabajo.

Aseguró que de su producción hace entregas “a todas las entidades”, aunque sufre de grandes dificultades en su día a día como por ejemplo, la llegada de un tractor para poder arar la tierra.

“Hay que buscar un tractor de otro municipio para que vengan a preparar tierra y nada más te van metiendo mentira”, denunció.

Entre los compromisos que tiene, enumeró que envía productos para las embarazadas, el círculo infantil, la sala de rehabilitación, a la secundaria, y también a la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC), “pero nadie te apoya, lo de ellos, nada más, es joderle la vida”, dijo de manera enfática.

El hombre repitió que no es en la oficina y si en el campo a donde tienen que dirigirse las autoridades. “Entonces cuando tú tienes algo, los ojos no te lo quitan de arriba, pero no saben de dónde salió nada… Aquí se trabaja día y noche" para poder lograr la producción, aseveró en una especie de llamado a que su mensaje llegara hasta el gobernante Miguel Díaz-Canel.

También refirió que los pagos por las producciones son muy bajos. “El pago es muy bajito, muy bajito”, repitió otro campesino en el clip.

“Y a veces están poniendo presión para que uno le venda carne al matadero. Pero eso a mí no me da la cuenta. Porque si yo quiero cambiar una producción, yo tengo que vender. Entonces para comprar la cabra y son más caros los ovino caprino, me sale más caro entonces en esa parte siempre ellos afectan como quiera, se paga muy bajito al ganadero en esa parte, es mejor venderle a un particular, tiene resultado”, concluyó.

El pasado mes de julio, un campesino natural de Pinar del Río se hizo viral con unos versos en los que denuncia las mentiras del régimen, al relatar lo que sucedió durante una visita de Díaz-Canel a su provincia.

El hombre transmite de una manera muy original lo que pasa cuando se anuncian las visitas de altos funcionarios a pueblos y municipios del interior, donde las autoridades hacen cualquier cosa para falsear la verdad.

En el video, compartido en TikTok por el usuario Ariel Fuentes, el hombre detalla que al ir Díaz-Canel a Viñales, el gobierno local hizo de todo para ocultar la crisis, desde pintar las palmas reales hasta traer vacas de otro territorio para mostrar "su ganadería".

Después, cuando se va la visita gubernamental, la penuria y escasez vuelven sin retoques ni adornos a la vida de la gente.

La falta de sensibilidad de los dirigentes con el trabajo del campesinado es tal, que en una reunión de la Comisión Agroalimentaria del Parlamento Cubano, a mediados de julio, se analizó un informe del Ministerio de la Agricultura (Minag) y los resultados económicos obtenidos al cierre de junio de 2024, en el que se recogía que esa entidad debe cerca de 200 millones de pesos a los campesinos del país, una situación que ha generado críticas en el sector agropecuario.

La gestión del gobierno en el sector agropecuario es de las peores en la historia de Cuba. El país requiere una revisión profunda y medidas efectivas para solventar las deudas y mejorar la producción, garantizando así el sustento básico de la población cubana.