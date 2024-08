Denuncian malas condiciones hotel All Inclusive en Varadero "Pizza sin queso y panes como una piedra"

Tras unas vacaciones en Cuba la TikToker argentina Georgi denunció las malas condiciones en un hotel All Inclusive de Varadero, donde el buffet de comida carecía de variedad, la pizza no tenía queso y los panes estaban "como una piedra".

La joven afirmó que la hora de comer era un desafío en el Hotel Sol Palmeras, del citado balneario.

La única fruta que había era sandía, había que correr para alcanzar postre, no había pollo, y las carnes eran variadas pero si se acababan no rellenaban las bandejas.

En los restaurantes de especialidad la comida era igualmente precaria, mostró en el video.

Los comentarios a la publicación confirman otros turistas en la isla vivieron experiencias similares.

"Estuvimos en Cuba en febrero 2024. La pasamos horrible, en Melia Cayo Coco no nos querían dar ni papel higiénico porque no tenían! Ni hablar de la comida, un desastre, no volvemos nunca más", dijo una forera identificada como Anita.

"Yo no entiendo los que dicen que fueron y nadaban en abundancia, es imposible, cortes de luz constante, no hay medicinas, no hay café, no hay nada que te sirvan para comer en los restaurantes", afirmó otro.

"Lamentablemente cierto, tienen escasez que se traspasa en menor grado a los hoteles... no se puede comparar con México, República Dominicana , etc. La comida es el punto bajísimo en Cuba", subrayó un tercero.

Ante las constantes quejas de los clientes se han creado empresas como la importadora Mesol, bajo la gestión de Meliá Hotels International en Cuba, para abastecer a los hoteles de esa compañía con una amplia gama de productos, desde alimentos y bebidas hasta artículos de limpieza y menaje de cocina, poniendo en evidencia la crisis generalizada en la isla.