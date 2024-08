Cubana denuncia robo de 70 mil pesos en hotel Grand Memories Santa María, de Jardines del Rey

Yanelys González Suárez es una madre cubana que denuncia el robo de 70 mil pesos en moneda nacional (unos 218 dólares al cambio de 1 x 320) en el hotel Grand Memories Santa Maria, de Jardines del Rey, en Santa Clara.

Según su versión de los hechos, ocurrió el 8 de este mes de agosto, coincidiendo con el día que ella tenía previsto abandonar el hotel para regresar con sus hijos a Serbia, país donde reside desde hace diez años. Cada vez que va a Cuba, ella se aloja con su familia en hoteles y nunca había tenido ningún problema, hasta este verano.

Yanelys González, su mamá y sus dos hijos estuvieron alojados en la habitación 5122 del hotel Grand Memories Santa María, entre el 4 y el 8 de este mes de agosto. El día 7 por la noche, la madre hizo la maleta y metió los 70 mil pesos cubanos dentro de una bolsa de Ikea, en el fondo del equipaje. Encima puso la ropa. El día 8 por la mañana la familia se levantó para aprovechar las últimas horas en la playa. La habitación había que entregarla a las 12.00 horas, pero optaron por pagar 2 mil pesos (casi un salario mensual en Cuba) a la trabajadora encargada de limpiar la habitación para que les dejara un poco más de margen porque tiene un niño pequeño y se le hacía más difícil dejar el hotel a la hora establecida.

La camarera les dijo que les dejaba el equipaje guardado en la habitación hasta las 13.00 horas porque a las 14.00 entraba el siguiente cliente. La familia llegó al hotel a las 12.00 horas, se duchó en la habitación y estuvo lista para coger la guagua a las 15.00 horas.

Llegaron a La Habana entre las 20.00 y las 21.00 horas de ese 8 de agosto, cuatro días antes de coger el vuelo a Serbia. Fue ese mismo día cuando Yanelys González Suárez se dio cuenta de que le habían robado 70 mil pesos en moneda nacional en el hotel Grand Memories Santa María.

Nada más darse cuenta del robo, llamó al hotel a dar parte de lo sucedido y fue en ese momento cuando le confirmaron que a esa habitación no había entrado nadie desde su salida y que seguía libre."Ahí me di cuenta de que la camarera mintió, que lo que quería es que tomara mis cosas y me fuera", explica esta madre cubana en declaraciones a CiberCuba.

Una trabajadora llamada Yamilka, de Relaciones Públicas del hotel, le dijo que tenían un sistema de control de llaves y que podían ver quién había abierto la habitación y había entrado y le propusieron que llamara en dos días. Cuarenta y ocho horas después, el 10 de agosto, Yanelys González llamó al hotel y le dijeron que ya habían esclarecido lo ocurrido, pero que no podían darle información antes de que ella pusiera una denuncia. El problema es que ella tenía billete de vuelta a Serbia el 12 de agosto y no tenía tiempo de ponerla. El día 9 había viajado a Viñales.

Como tenía que regresar a su país de residencia, Yanelys González dejó la denuncia en manos de su mamá. "Es decir que si yo no denuncio ellos se quedan con el dinero porque segura estoy de que se pusieron de acuerdo todos para quedarse con los 70 mil pesos", asegura.

Para evitar que lo sucedido vuelva a ocurrirle a alguien más, Yanelys González quiso poner una reseña del Hotel Grand Memories Santa María, contando el robo de su dinero, en Tripadvisor, pero no le aceptan el comentario. Cada vez que lo escribe, al guardarlo da error.

Ella ya está en Serbia, pero no ha podido recuperar el dinero ni dejar en Internet una reseña negativa sobre el hotel.

Su caso no es el primero que se da en hoteles de Cuba. En 2019 un turista holandés denunció el robo de 1.000 euros en una caja fuerte del Hotel Nacional de Cuba.

A los robos hay que sumar, además, denuncias como la realizada por la 'tiktoker' argentina Georgi, mostrando las malas condiciones de un hotel All Inclusive de Varadero, donde el buffet de comida carecía de variedad, la pizza no tenía queso y los panes estaban "como una piedra".

Noticias como ésta ayudan a entender el porqué de la mala recuperación del turismo en Cuba, que sigue sin alcanzar los datos prepandemia, pese a que países del entorno, como República Dominicana, están haciendo el agosto.