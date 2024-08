Ovi enseña su cadena con la bandera cubana: ¡120 mil dólares y más de un kilo en oro catorce y diamantes!

Para nadie es un secreto que Ovi es fan de las prendas llamativas, entre cadenas, anillos y pulseras siempre trae encima unos cuantos miles de dólares.

Durante una entrevista para el podcast “Destino Tolk”, el cantante cubano mostró una de sus prendas más escandalosas, una cadena enorme que en una parte del dije tiene la bandera cubana.

Cuando le preguntaron por los detalles de esta Ovi reveló que pesa más de un kilo en oro catorce y diamantes.

“Te voy a hablar lo real porque a mí no me gusta meter mentiras. Esta cadena yo pagué por ella lo que pesa en oro y lo que tiene en diamantes, yo no pagué mano de obra (…) Yo pagué por esto 120 mil dólares en oro y diamantes”, dijo el artista.

Según Ovi el encargado de hacerle esta cadena fue el mismo maestro joyero en México que le hizo su corona de casi un kilogramo en oro.

Casi 400 mil dólares en prendas, confesó Ovi que traía encima en ese momento, su casa añadió que está valorada en 1.3 millones de dólares, y entre propiedades, carros y prendas tiene unos 4 millones, pero se negó a decir con exactitud a cuánto asciende su fortuna incluyendo sus cuentas de banco: “Esas cosas uno se las reserva”.

“Yo no tengo un peso tanque, todo esto es de mentira, todo es inteligencia artificial”, dijo entre bromas.