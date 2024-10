Denuncian venta de “módulo” del CDR con productos absurdos en Ciego de Ávila: “Soga e íntimas viejas”

Un joven denunció este martes que en su Comité de Defensa de la Revolución (CDR), en la provincia de Ciego de Ávila, vendieron a los vecinos un módulo compuesto por íntimas viejas, algodón, una soga y una corbata.

Guillermo Rodríguez Sánchez relató en Facebook que se encontraba estudiando y trabajando en su apartamento cuando una vecina le avisó que estaban vendiendo un módulo a través del CDR por 535 pesos.

Captura de Facebook / Guillermo Rodríguez Sánchez

“De verraco que soy aún con 34 años, fui emocionado y lleno de esperanza con mi dinero en mano, esperando ver qué ‘maravillosos productos baratos’ me esperaban”, expresó Rodríguez.

Sin embargo, la “sorpresa” que aguardaba al joven fue un módulo compuesto por un paquete de íntimas viejas, una pequeña cantidad de algodón, una corbata y una soga.

De las íntimas, dijo que, de tan viejas, “posiblemente con cero retención de menstruación, es decir, que tendrías que ponerte tres si eres mujer para lograr alguna eficacia y, por tanto, andar con un bulto masivo”

Admitió que no veía algodón desde 2007, por lo que la “mini dosis” incluida en el módulo la protegería “como un tesoro”. Con ironía, comentó que casi “lloró” al ver tan preciado producto.

Entre los productos del módulo, Rodríguez mencionó una corbata que, según él, parecía destinada a un chofer de guaguas locales, quien seguramente se negó a usarla, diciendo que no se iba a poner “esa cosa tan chea ni amarrado al timón”.

“Que para hacer el ridículo con los pasajeros ya tenía tiempo con la guagua rota todos los días y sin piezas en el taller”, apuntó.

Por último, el módulo también incluyó una soga, lo que consideró “la joya de la corona” y también un “mensaje subliminal” de los CDR “durante el apagón”.

Facebook / Guillermo Rodríguez Sánchez

“Este módulo tiene una semántica a medio camino entre la burla perturbadora y una fallida pretensión de utilidad”, recalcó Rodríguez.

En tono irónico, el joven “agradeció” a los CDR por el módulo conformado por “productos de lento movimiento en los almacenes nacionales con sospechosa utilidad a ‘módico precio’”

Sin embargo, admitió: “Mejor la soga no la cojo, no sea que en un apagón lo mismo la use yo para irme al más allá, que enlace el televisor cuando venga la corriente y me salga Bernardo Espinosa anunciando más crisis energética”.

El gobierno cubano sigue haciendo el ridículo en su intento desesperado por atraer más personas a las organizaciones políticas y de masas, como los CDR.

El ex espía cubano Gerardo Hernández Nordelo, actualmente coordinador nacional de los CDR, llamó a los cederistas a luchar en las redes sociales durante el acto central por el aniversario 64 de la organización.

En Santiago de Cuba, sede del acto nacional, Hernández Nordelo manifestó que “las bombas de hoy son más sutiles y solapadas, y están sobre todo en el mundo de las redes sociales”.

Con motivo de la celebración del nuevo aniversario de la organización, el INDER organizó un matutino especial con una “caldosa simbólica”.

Sin embargo, mientras, el gobierno de Guantánamo vendió un módulo para hacer el tradicional ajiaco festivo, por un valor de 1,000 pesos.