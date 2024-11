Una pipa choca a un polaquito, a una moto y se estrella contra un poste en La Habana

Un singular accidente ocurrió este martes en La Habana cuando una pipa chocó a un polaquito, aplastó a una moto y se estrelló contra un poste de mampostería en Centro Habana.

Afortunadamente, a pesar de lo aparatoso del accidente y de las imágenes difundidas, el siniestro solo habría ocasionado daños materiales, según reportes en redes sociales.

(Collage Facebook/Accidentes Buses & Camiones)

"En Oquendo y Sitio, Centro Habana. Según escuché, la pipa (camión cisterna) estaba parqueada y presentó problemas con el freno de emergencia y se corrió chocando a un polaquito, a una moto y al poste eléctrico", apuntó un internauta al dar cuenta del incidente en el grupo de Facebook Accidentes Buses & Camiones.

"No hubo lesiones a personas, solo daños materiales", añadió.

Captura de Facebook/Accidentes Buses & Camiones

"Responsabilidad total del chofer", escribió el administrador del grupo de Facebook Accidentes Automovilísticos en Cuba.

Captura de Facebook/Accidentes Automovilísticos en Cuba

En las imágenes se ve a un camión chino -que algunos internautas aseguran que como mucho tiene dos años de explotación- con daños en la parte delantera tras haber chocado contra el poste.

Sin embargo, a juzgar por las imágenes, la peor parte la llevó una moto que al parecer estaba parqueada y que quedó completamente debajo de las ruedas delanteras del vehículo pesado.

La moto quedó completamente delante de las ruedas delanteras

En el caso del polaquito, las fotos revelan que tuvo daños en la parte trasera.

El polaquito sufrió daños en la parte trasera (Facebook/Accidentes Buses & Camiones)

El siniestro ha dado lugar a un amplio debate en redes donde muchos cubanos han hecho las veces de peritos teniendo en cuenta el conocimiento de las leyes de tránsito en Cuba y lo que es recomendable hacer cuando se maneja este tipo de vehículos.

A pesar de que algunos internautas salieron en defensa del chofer, argumentando que a saber cuántos problemas tendría ese hombre, la mayoría coincidió en apuntar que se trata de un error evitable aun cuando el camión tuviera desperfectos técnicos.

"No se justifica la negligencia con problemas personales. Si cada cubano trabajara con todos sus problemas en mente, la población ya estaría extinta. Vamos a respetar a nuestros propios colegas de oficio", opinó un chofer que rebatió el argumentó del estrés.

Otros aprovecharon para despotricar contra los "piperos", de los que algunos afirman que circulan con cierto engreimiento vial.

"Normal, esa gente siempre anda acelerada, creen que son los dueños de las calles. Puede que cualquiera tenga un fallo técnico, pero observen cómo andan los piperazos por ahí. Ahí hay uno, un V8 azul, que se cree Toretto, haciendo tremendo ruido y siempre va rápido hasta que le pase un susto un día", afirmó un comentarista.

"Pobre del de la pipa, no le va a alcanzar el dinero para pagar los arreglos del motor y el polaquito", observó alguien.

"El chófer es responsable de los daños ocasionados, aunque la emergencia tuviera un desperfecto. Debió poner una velocidad y girar las gomas contra el contén para evitar el desplazamiento", apuntó uno de muchos comentaristas que hicieron las veces de peritos.

"No vengan ahora con el discurso de que eso le pasa a cualquiera; eso es un camión nuevo. Hasta que en este país no se pague con cárcel o con dinero estos errores, no va a parar. Hay mil formas de evitar que un camión, aunque pierda la emergencia, no se mueva", añadió otro.

Otro arremetió contra alguien que defendió al chofer: "Si manejas de verdad, sabes que hay muchas formas de dejar el camión parqueado sin necesidad de poner emergencia y jamás se va a mover. No trates de defender lo indefendible".

Falta de experiencia, error humano, negligencia, fueron otros argumentos utilizados por algunos de los que opinaron.

"Lo importante es que no hubo lesionados ni pérdidas de vidas humanas. En cuanto a los daños del camión, seguro el chofer los asume, como todos los que manejamos vehículos estatales en este país que muy poco nos garantizan las empresas del estado", sentenció una mujer.

Al cierre de esta nota no hay otros detalles disponibles sobre el siniestro.

Las autoridades cubanas afirmaron a inicios de julio que en el primer semestre de 2024 se registraron en el país 543 incidentes menos que en similar etapa del año anterior.

En el programa televisivo oficialista Mesa Redonda, el coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe del Órgano Especializado de Tránsito del Ministerio del Interior (MININT), informó también que hubo 81 fallecidos menos (23%) y una reducción de 151 lesionados (5%) entre enero y junio de este año, en comparación con igual periodo de 2023.