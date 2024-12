Ulises Toirac se pronuncia sobre posibilidad de ser artista invitado a la fiesta de Sandro Castro

En una breve y enigmática publicación en Facebook, el humorista Ulises Toirac jugó con la posibilidad de ser invitado para actuar en la polémica fiesta de Sandro Castro y tanteó, con su habitual estilo, cuál sería la reacción de sus seguidores ante tal circunstancia.

"¿Qué exclamarías si te enteraras que soy uno de los 'artistas sorpresa' del cumple de pasado mañana? (evita las malas palabras, pero..)", dijo sin mencionar al nietísimo directamente, pero en clara referencia a la controvertida celebración, devenida en tema recurrente esta semana.

Captura de Facebook/Ulises Toirac

Fue en el apartado comentarios de su publicación donde el comediante aclaró con un NO rotundo que no estaría dispuesto a traspasar ese umbral.

"Hay cosas que no se hacen, pasos que no se dan, chistes que no entran en el repertorio. Aunque sea lo único a lo que agarrarse para comer. No", escribió.

Comentario en Facebook/Ulises Toirac

La publicación del humorista no confirma si efectivamente llegó a ser invitado -algo poco probable- o si todo forma parte de una broma que puso a prueba la opinión que sobre él tienen sus seguidores.

En el apartado comentarios, un grupo calificó de ética su postura de no participar en eventos relacionados con figuras vinculadas al régimen cubano o con privilegios asociados al poder.

No obstante, otros subrayaron que a fin de cuentas él es humorista, ese es su trabajo, y se mostraron comprensivos en caso de que efectivamente tal posibilidad fuera un hecho.

En los últimos años han sido numerosas las ocasiones en que Ulises Toirac ha echado mano de su talento: el humor, para opinar sobre las incontables políticas erradas del gobierno o sobre la dura realidad del día a día de quienes residen en el país, algo que él ha dejado claro que le ha traído el cierre de algunas puertas laborales.

En abril de este año se quejó de que vetaron su participación en una peña de humor en el Café Teatro Bertolt Brecht, en la capital cubana.

En junio, denunció que las autoridades le suspendieron otra presentación prevista, en ese caso en Cienfuegos.

"Más allá de negarle trabajo a una persona por sus ideas o por lo que dice, la manera en que el poder deja claro que es imposible hablar con libertad es brutalmente cobarde", dijo entonces.

La fiesta de Sandro Castro

Fue el pasado domingo que trascendió que, en medio de la grave crisis que atraviesa la población cubana, Sandro Castro, el más polémico de los nietos de Fidel Castro, anunció la celebración este jueves 5 de diciembre de su cumpleaños por todo lo alto en el bar EFE, ubicado en en El Vedado y que es de su propiedad.

Trascendió que el evento incluirá un coctel de bienvenida para los invitados, cerveza cristal, shots de tequila para las primeras veinte mujeres que lleguen al lugar y vino espumoso "gratis para todos".

La celebración llegó acompañada, incluso, con la recomendación de una código de vestimenta, pues los asistentes deben ir vestidos de blanco.

Los desatinos de los herederos del poder en Cuba saben amargo para una población que apenas tiene acceso a alimentos básicos, mientras los representantes del gobierno y sus familiares viven en la abundancia.

La "fiestecita" de Sandro Castro ha sido criticada incluso por el vocero del castrismo conocido como "El Necio".

De espaldas a cualquier situación crítica en la isla, que mantiene a las familias en apagones de hasta 20 horas diarias, Sandro Castro es conocido por las fiestas en el bar EFE y por la vida de lujos de las que presume en sus redes sociales.

Sin embargo, el tercer colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ha llevado a muchos a preguntarse sin finalmente se podrá celebrar el cumpleaños del nieto díscolo.

Preguntas frecuentes sobre Ulises Toirac y su postura crítica en Cuba