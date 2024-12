Otaola se niega a hablar en privado con manager de El Taiger: "¿Qué secreto me quiere contar?"

Alexander Otaola rechazó una solicitud del mánager de El Taiger, Marcel Reinosa, para sostener una conversación privada sobre detalles del caso de homicidio del reguetonero, un asunto que conmovió a la comunidad cubana.

Otaola, durante una de sus transmisiones en vivo, dijo que Marcel pidió una conversación privada con él, pero el influencer no está dispuesto a tratar temas del caso de El Taiger fuera del espacio público de su programa.

“Marcel dijo que quería hablar conmigo y que nadie se enterara. Yo no hablo en privado, yo no guardo secretos. No soy el IRS”, expresó Otaola.

Enfatizó que su espacio está abierto para cualquier persona que desee hablar públicamente sobre este tema, pero bajo condiciones de transparencia y sin confidencialidades.

El conflicto surge en un momento en que el legado de El Taiger, cuyo verdadero nombre era José Manuel Carbajal, continúa generando tensiones legales y familiares.

Marcel Reinosa ha sido señalado por su presunta influencia en decisiones relacionadas con el manejo de los bienes del artista, incluyendo la designación de una albacea en Estados Unidos, algo que según Jorge Junior, líder de Los 4 y primo del fallecido artista, podría estar favoreciendo intereses personales.

Otaola, conocido por su estilo directo y polémico, se mantuvo firme en su postura. “Aquí no hay secretos. Si quieres hablar, vienes y hablas en la mesa, respondes a las preguntas que tengo y las inquietudes del público. No estoy para confesar ni guardar confidencias de nadie”, afirmó.

Además, el presentador aprovechó la ocasión para reiterar su invitación a todas las partes involucradas en la polémica, incluyendo a Teresa Padrón, quien ha recibido apoyo público de figuras como Jorge Junior.

"Yo no era amigo de El Taiger, ni tengo que ver con su música, ni tengo absolutamente nada que ver con eso. ¿Por qué vienen a contarme a mí un secreto? ¿Qué secreto me quieren contar a mí? Si usted va a contar un secreto, vaya a la iglesia y haga una confesión, o cuénteselo a los familiares", dijo el influencer.

La negativa de Otaola a reunirse en privado con Marcel se suma a una serie de episodios que han marcado el debate en torno a la herencia y el legado del fallecido artista.

Mientras tanto, el público sigue atento a las declaraciones cruzadas y los posibles encuentros que puedan darse en espacios públicos como el de Otaola, quien insiste en la importancia de la transparencia en este caso.

