Golpe diplomático: La Unión Europea no reconoce a Maduro y lanza nuevas sanciones

La Unión Europea no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo debido a las irregularidades en las elecciones presidenciales de julio de 2024, que fueron ampliamente cuestionadas por la oposición y la comunidad internacional. La UE considera que el proceso electoral no cumplió con los estándares de transparencia y democracia, y por tanto, no legitima el mandato de Maduro.