Día tres sin Maduro: Creadora de contenido venezolana describe un país que vuelve a moverse por necesidad

Mientras Nicolás Maduro comparecía esposado ante un juez federal en Nueva York y se declaraba inocente, dentro de Venezuela el país seguía otro guion, lejos de los tribunales, los discursos y la épica política: el de la supervivencia cotidiana.

“No fue optimismo, fue necesidad”. Así resume la creadora de contenido venezolana Yeilove Proyectos (@yeilove360) lo que vio y vivió en las calles durante los primeros días tras la abrupta salida del poder del dictador chavista, capturado en una operación militar de Estados Unidos y trasladado fuera del país junto a su esposa, Cilia Flores.

En una serie de videos que se han viralizado, Yeilove pone voz a una sensación compartida por millones de venezolanos: mientras el mundo analizaba la caída de Maduro y su imagen histórica ante un tribunal de Nueva York, dentro del país predominaban el silencio, la espera y la urgencia de resolver lo inmediato.

“El día uno después del ruido no pasó nada, y eso también pesa”, relata. No hubo celebraciones ni pánico. Hubo filas, mercados que se vaciaban rápido, gente comprando comida “por si acaso” y otras personas que simplemente no pudieron salir.

Afuera, dice, hubo titulares, análisis y alivio. Adentro, la información llegaba como eco. Y el eco no alimenta, no ordena, no da respuestas.

Ese contraste se hizo aún más evidente en el segundo día. Algunos sectores comenzaron a activarse: restaurantes, farmacias, supermercados y pequeños comercios levantaron sus santamarías. No todos, no al mismo tiempo.

La reactivación fue desigual, lenta y fragmentada. No por confianza, sino porque nadie puso en pausa el alquiler, la nómina o las cuentas. El dólar siguió moviéndose, la comida siguió faltando y la vida siguió exigiendo decisiones.

“Seguir trabajando no es insensibilidad, es supervivencia”, insiste la creadora. En su caso, la crisis también fue personal porque perdió su principal espacio de trabajo, la vitrina donde había construido su proyecto durante años.

Aun así, continúa creando desde donde puede, midiendo cada palabra, sosteniéndose como sabe hacerlo. No por frivolidad, aclara, sino porque ese también es su trabajo y su forma de resistir.

“No se reconstruye un país desde el silencio forzado”, afirma Yeilove. “Se reconstruye cuando la gente vuelve a moverse, a producir, a confiar en lo que sabe hacer, sin castigarse por seguir”.

Sus palabras no informan sobre cargos judiciales ni estrategias geopolíticas. Cuentan algo más elemental y más duro: cómo se vive cuando la historia se acelera arriba, pero abajo la gente solo intenta no perder más de lo que ya perdió.