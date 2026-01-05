Quién es Alvin Hellerstein, el juez de 92 años que preside el caso contra Nicolás Maduro

Vídeos relacionados:

El proceso judicial que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos quedó en manos de un juez cuya trayectoria y simbolismo añaden peso al momento: Alvin K. Hellerstein, magistrado federal de 92 años, uno de los jueces activos de mayor edad en el sistema judicial estadounidense.

Desde el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), con sede en Manhattan, Hellerstein presidirá el caso penal contra el líder venezolano, acusado de narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína y conspiración con organizaciones criminales, así como el proceso contra su esposa Cilia Flores, incluida formalmente en la acusación, de acuerdo con El Nuevo Herald.

La asignación no es casual. Hellerstein no solo es un especialista en causas complejas y de alto perfil, sino que además conoce el expediente de Maduro desde 2020, cuando fue presentada la acusación original por la Fiscalía estadounidense. Esto le permitió familiarizarse durante años con la estructura del caso, los argumentos del Departamento de Justicia y el alcance internacional de las imputaciones.

Un magistrado clave del tribunal más poderoso de EE. UU.

El SDNY es considerado uno de los tribunales federales más influyentes del país. Desde allí se han juzgado figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, altos ejecutivos de Wall Street y líderes del crimen organizado transnacional.

Hellerstein forma parte del núcleo histórico de esa corte. Nombrado juez federal en 1998 por Bill Clinton, mantiene desde 2011 el estatus de juez senior, lo que le permite seguir activo en casos seleccionados de alto impacto, como el de Maduro.

Entre sus antecedentes destacan los litigios masivos derivados de los atentados del 11 de septiembre de 2001, procesos financieros de gran escala y causas relacionadas con exfuncionarios venezolanos, incluido Hugo “El Pollo” Carvajal.

Identidad, experiencia y controversia

La identidad de Hellerstein también ha sido señalada por observadores internacionales: es judío ortodoxo, un hecho público desde hace décadas, en un contexto donde Maduro ha mantenido un discurso abiertamente hostil hacia Israel y el sionismo, al tiempo que se ha alineado con Irán, Rusia y China.

Lejos de lo simbólico, el juez ha dejado claro en decisiones recientes que diferencia entre discurso político y pruebas penales, subrayando la necesidad de procesos justos incluso en casos ligados al crimen organizado.

En un fallo de mayo de 2025, Hellerstein sostuvo que la actividad del Tren de Aragua, aunque criminal, debía tratarse bajo el marco penal ordinario, no como una invasión extranjera, reforzando su apego al debido proceso.

Un proceso con implicaciones históricas

La audiencia inicial celebrada este lunes marcó una escena impensable durante años: Maduro esposado, bajo custodia federal en Nueva York, declarando su inocencia ante un tribunal estadounidense y afirmando seguir siendo “el presidente de su país”.

Hellerstein leyó formalmente los cargos y estableció el calendario preliminar del caso, que podría extenderse por meses o incluso más de un año, con una próxima audiencia fijada para el 17 de marzo.

Más allá del destino legal de Maduro, el papel del juez de 92 años será clave para definir cómo la justicia estadounidense maneja uno de los casos geopolíticos más sensibles de las últimas décadas, en el que se cruzan narcotráfico, poder estatal, diplomacia y crimen transnacional.

En manos de Alvin Hellerstein no solo está un juicio penal, sino un capítulo sin precedentes en la relación entre Estados Unidos y Venezuela.