Reportera de CNN relata cómo vio a Maduro ante el tribunal en Nueva York

Nicolás Maduro compareció este lunes ante un tribunal federal de Nueva York y aprovechó su primera audiencia para presentarse como víctima, proclamarse todavía “presidente de Venezuela” y denunciar lo que calificó como un “secuestro” ejecutado por Estados Unidos.

La escena, descrita por varios periodistas presentes en la sala, dejó una imagen de desafío político, tensión humana y un discurso cuidadosamente construido para el escenario judicial.

Según relató la reportera de CNN Laura Coates, Maduro se mostró “asertivo” y “seguro”, con la voz firme y cada palabra pronunciada de manera intencional. Durante su intervención, realizada en español y con ayuda de un intérprete, se definió como “inocente” y “un hombre decente”, al tiempo que insistió en que fue capturado en su casa en Caracas y tratado como un “prisionero de guerra”.

Coates detalló que el dictador chavista tomaba notas constantemente y golpeaba la mesa con las yemas de los dedos, en una actitud que transmitía control y determinación.

El uso de un intérprete, de acuerdo con el analista legal senior de CNN Elie Honig, pudo haberle permitido a Maduro extender sus respuestas más allá de lo que el juez solicitaba.

Honig explicó que, al no hablar directamente en inglés, el magistrado debía esperar la traducción completa antes de intervenir, lo que dificultaba frenar un discurso más político que estrictamente procesal.

En ese contexto, Maduro no solo respondió a las preguntas formales, sino que reiteró su narrativa de inocencia, legitimidad y persecución.

La periodista Carla Angola TV aportó nuevos detalles desde la corte. De acuerdo con su reporte, Maduro llevaba consigo una libreta donde anotaba lo que decía el juez e incluso solicitó llevar esos papeles a su celda, petición que le fue negada.

Durante la audiencia, el juez pidió a la fiscalía que revele las pruebas del caso, mientras que la defensa dejó claro que no busca libertad bajo fianza, sino cuestionar la legalidad de la detención.

El abogado alegó que tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, presentan lesiones físicas y problemas médicos tras la extracción, incluidos moretones y posibles fracturas en las costillas.

La estrategia de la defensa apunta a presentar la captura como una violación de la soberanía venezolana y a reclamar inmunidad, bajo el argumento de que la detención ocurrió en un “estado soberano”.

Un análisis más amplio fue publicado por El País, que confirmó que Maduro y Flores se declararon inocentes de los cuatro delitos federales relacionados con narcoterrorismo que les imputa la justicia estadounidense.

Custodiados por agentes y vestidos con atuendo carcelario, ambos comparecieron ante el juez Alvin Hellerstein, quien fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo.

Fuera del tribunal, la escena fue igualmente tensa. Mientras simpatizantes del chavismo pedían la liberación de Maduro, venezolanos exiliados gritaban su indignación. Un productor de CNN presenció cómo un hombre dentro de la sala le gritó en español que “pagaría por lo que le hizo a Venezuela”. Maduro respondió señalando al cielo y afirmando que era “un hombre de Dios” y el presidente del país.