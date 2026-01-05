Reportera de CNN relata cómo vio a Maduro ante el tribunal en Nueva York

Vídeos relacionados:
Nicolás Maduro compareció este lunes ante un tribunal federal de Nueva York y aprovechó su primera audiencia para presentarse como víctima, proclamarse todavía “presidente de Venezuela” y denunciar lo que calificó como un “secuestro” ejecutado por Estados Unidos.
La escena, descrita por varios periodistas presentes en la sala, dejó una imagen de desafío político, tensión humana y un discurso cuidadosamente construido para el escenario judicial.
Según relató la reportera de CNN Laura Coates, Maduro se mostró “asertivo” y “seguro”, con la voz firme y cada palabra pronunciada de manera intencional. Durante su intervención, realizada en español y con ayuda de un intérprete, se definió como “inocente” y “un hombre decente”, al tiempo que insistió en que fue capturado en su casa en Caracas y tratado como un “prisionero de guerra”.
Coates detalló que el dictador chavista tomaba notas constantemente y golpeaba la mesa con las yemas de los dedos, en una actitud que transmitía control y determinación.
El uso de un intérprete, de acuerdo con el analista legal senior de CNN Elie Honig, pudo haberle permitido a Maduro extender sus respuestas más allá de lo que el juez solicitaba.
Honig explicó que, al no hablar directamente en inglés, el magistrado debía esperar la traducción completa antes de intervenir, lo que dificultaba frenar un discurso más político que estrictamente procesal.
En ese contexto, Maduro no solo respondió a las preguntas formales, sino que reiteró su narrativa de inocencia, legitimidad y persecución.
La periodista Carla Angola TV aportó nuevos detalles desde la corte. De acuerdo con su reporte, Maduro llevaba consigo una libreta donde anotaba lo que decía el juez e incluso solicitó llevar esos papeles a su celda, petición que le fue negada.
Durante la audiencia, el juez pidió a la fiscalía que revele las pruebas del caso, mientras que la defensa dejó claro que no busca libertad bajo fianza, sino cuestionar la legalidad de la detención.
El abogado alegó que tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, presentan lesiones físicas y problemas médicos tras la extracción, incluidos moretones y posibles fracturas en las costillas.
La estrategia de la defensa apunta a presentar la captura como una violación de la soberanía venezolana y a reclamar inmunidad, bajo el argumento de que la detención ocurrió en un “estado soberano”.
Un análisis más amplio fue publicado por El País, que confirmó que Maduro y Flores se declararon inocentes de los cuatro delitos federales relacionados con narcoterrorismo que les imputa la justicia estadounidense.
Custodiados por agentes y vestidos con atuendo carcelario, ambos comparecieron ante el juez Alvin Hellerstein, quien fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo.
Fuera del tribunal, la escena fue igualmente tensa. Mientras simpatizantes del chavismo pedían la liberación de Maduro, venezolanos exiliados gritaban su indignación. Un productor de CNN presenció cómo un hombre dentro de la sala le gritó en español que “pagaría por lo que le hizo a Venezuela”. Maduro respondió señalando al cielo y afirmando que era “un hombre de Dios” y el presidente del país.
¿Por qué Nicolás Maduro fue capturado y llevado a juicio en Estados Unidos?
Nicolás Maduro fue capturado por cargos de narcotráfico y posesión de armas de guerra. Según la acusación, ha estado involucrado en una red de narcotráfico protegida por estructuras del Estado venezolano, utilizando incluso pasaportes diplomáticos para facilitar el transporte de droga y dinero. La operación fue ejecutada por fuerzas estadounidenses en Caracas y su captura ha sido descrita como un golpe significativo al narcoterrorismo en Latinoamérica.
¿Cómo fue la captura de Nicolás Maduro?
La captura de Maduro fue una operación militar nocturna ejecutada por fuerzas estadounidenses. La operación incluyó bombardeos y una incursión en diferentes puntos de Caracas. Maduro fue capturado en su residencia, trasladado a un buque de guerra estadounidense y posteriormente llevado a Nueva York para enfrentar cargos penales. Esta acción fue llevada a cabo sin bajas entre las fuerzas estadounidenses, según lo informado por el presidente Donald Trump.
¿Qué estrategia legal está siguiendo la defensa de Nicolás Maduro?
La defensa de Nicolás Maduro optó por no pedir libertad bajo fianza inicialmente. La estrategia se centra en cuestionar la legalidad de su detención, argumentando que fue una violación a la soberanía venezolana y que Maduro es un "prisionero de guerra". Además, el abogado Barry Pollack, conocido por casos de alto perfil, está liderando la defensa de Maduro, quien se declaró inocente de todos los cargos.
¿Cuál es el impacto político de la detención de Maduro en Venezuela?
La captura de Maduro representa un punto de quiebre simbólico y político en Venezuela. La detención ha dejado al país en un vacío de poder sin precedentes, con tensiones internas y una fuerte presencia militar en Caracas. La comunidad internacional observa con cautela la situación, mientras el régimen chavista intenta reorganizarse y responder a lo que considera un "secuestro" por parte de Estados Unidos.
