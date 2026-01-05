Congresista Carlos Giménez publica foto de Trump señalando a Cuba y desata debate

Un mensaje publicado en X por el congresista republicano Carlos A. Giménez desató este lunes un moderado debate entre cubanos y venezolanos dentro y fuera de la región.
La publicación, breve pero cargada de simbolismo, mostraba al presidente estadounidense Donald Trump señalando un mapa de Cuba, acompañado del texto “Do it! Do it! Do it!” y las banderas de Estados Unidos y la isla.
El post, que rápidamente acumuló reacciones, fue interpretado por muchos usuarios como un llamado a una acción decisiva contra el régimen cubano. Entre los comentarios aparecieron expresiones de esperanza, fe y expectativa sobre una posible transición política en la Isla. Algunos usuarios incluso proyectaron fechas concretas, deseando que Cuba recupere su libertad entre 2026 y 2027.
Sin embargo, no todas las respuestas fueron de entusiasmo. Desde Venezuela, varios internautas cuestionaron el mensaje y pidieron priorizar la situación de su país, donde, según denunciaron, continúan las detenciones, el miedo y la represión pese a los recientes acontecimientos políticos.
“No han liberado a Venezuela y piensan en otra cosa”, escribió uno de los usuarios, mientras otros insistieron en que la transición venezolana aún está “a medias”.
También hubo mensajes que vincularon el destino de ambos países. Algunos comentaron que una transición real en Venezuela podría acelerar la liberación de Cuba, subrayando la conexión política y simbólica entre ambos regímenes.
Otros apelaron a la fe y a la justicia divina, asegurando que, más allá del poder político, “Dios pone las cosas en su lugar”.
El intercambio de opiniones reflejó no solo las expectativas y frustraciones acumuladas, sino también la sensibilidad del exilio cubano y venezolano ante cualquier señal de cambio.
El mensaje de Giménez, sin ofrecer detalles ni aclaraciones adicionales, volvió a poner sobre la mesa una pregunta recurrente en las redes: quién sigue, cuándo y a qué costo.
Mientras tanto, tanto Cuba como Venezuela permanecen en un limbo marcado por la espera, la desconfianza y la esperanza de millones que siguen mirando hacia afuera en busca de señales claras de un futuro distinto.
