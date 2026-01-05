EE.UU. defiende ante la ONU la detención de Maduro y niega estar en guerra con Venezuela

Vídeos relacionados:

Estados Unidos compareció este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU para rechazar las acusaciones de guerra y ocupación tras la detención de Nicolás Maduro, en una sesión marcada por fuertes cruces diplomáticos con Rusia, China y otros países que cuestionaron la operación estadounidense.

De acuerdo con la agencia EFE, el embajador de EE.UU. ante Naciones Unidas, Mike Waltz, insistió en que la acción no constituye un conflicto armado ni una ocupación extranjera, sino una operación de carácter policial dirigida contra una figura a la que Washington considera ilegítima y vinculada al narcotráfico.

“No hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país”, afirmó Waltz, al tiempo que defendió la decisión de detener a Maduro y trasladarlo a Estados Unidos, donde será juzgado por presuntos delitos cometidos durante más de una década.

EE.UU. niega estatus de jefe de Estado a Maduro

Durante su intervención, el diplomático estadounidense fue tajante al negar cualquier reconocimiento político o diplomático al líder venezolano. “Maduro no era un jefe de Estado legítimo”, aseguró, argumentando que su permanencia en el poder fue el resultado de fraudes electorales y manipulación institucional, y no de la voluntad popular.

Según Waltz, tratar a Maduro como un presidente legítimo equivaldría a otorgar estatus diplomático a un narcoterrorista, una postura que, a su juicio, contradice los principios fundacionales de la ONU.

Choque con Rusia y China

La sesión fue solicitada por países críticos de la operación, entre ellos Rusia y China, que denunciaron una violación del derecho internacional y un precedente peligroso en las relaciones entre Estados.

Waltz respondió directamente a esas críticas, cuestionando el papel del Consejo de Seguridad cuando, según dijo, equipara a líderes acusados de narcotráfico con gobiernos democráticamente electos.

“Si este organismo legitima a un narcoterrorista, debe preguntarse qué representa realmente”, afirmó.

Justificación de la operación

Estados Unidos sostuvo que la detención se realizó en el marco de la responsabilidad constitucional del presidente estadounidense de proteger a sus ciudadanos, señalando que el narcotráfico vinculado al régimen venezolano ha tenido consecuencias mortales para miles de estadounidenses.

El embajador añadió que Donald Trump ofreció previamente salidas diplomáticas a Maduro, las cuales fueron rechazadas, antes de autorizar la operación.

Visión de futuro para Venezuela

Pese al tono firme, Washington afirmó que su objetivo no es castigar al pueblo venezolano, sino facilitar una transición política que permita estabilizar el país y la región.

“Buscamos la paz, la libertad y la justicia para el pueblo de Venezuela”, concluyó Waltz, subrayando que EE.UU. continuará actuando contra el narcoterrorismo incluso frente a la oposición internacional.

El debate dejó en evidencia una nueva fractura geopolítica en el Consejo de Seguridad y anticipa un escenario de tensiones prolongadas sobre el futuro de Venezuela y el alcance de la intervención estadounidense.

Rubio niega que EE. UU. esté en guerra con Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó este domingo que su país esté “en guerra con Venezuela” tras la captura de Nicolás Maduro, y aseguró que la operación ordenada por el presidente Donald Trump fue una acción “legal y limitada” en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

En una entrevista con el programa 'Meet the Press' de la cadena NBC, Rubio afirmó que Washington no ha iniciado una intervención bélica, sino una acción de “cumplimiento de la ley” para ejecutar una orden judicial vinculada a los cargos de narcotráfico y crimen organizado que pesan sobre el líder chavista.