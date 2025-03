Un video de TikTok protagonizado por una pareja cubana se ha vuelto viral debido a la reacción inesperada de la futura madre durante su revelación de género. En la grabación, hecha en la fiesta de gender reveal del bebé que esperan, la pareja descubre que viene un niño en camino, pero la madre rompe a llorar, reflejando su deseo de haber tenido una niña. Su reacción ha generado un debate en redes, donde algunos la apoyan y otros la critican.

La encargada de compartir esta escena fue la usuaria @ariannareyes9180, quien tenía la responsabilidad de mantener en secreto el sexo del bebé hasta el momento del anuncio. "La mamá llorando porque quería niña", escribió sobre el video, que supera los 150 mil reproducciones.

Muchos usuarios se identificaron con la emoción de la futura mamá y compartieron experiencias similares. "No la juzgo, me pasó igual, yo quería hembra, pero deja que ese machito nazca y te volverás loca de amor" , comentó una usuaria. Otra madre aseguró que su percepción cambió con el tiempo: "Lloré porque quería una niña y hoy me arrepiento; mi hijo es lo más hermoso que Dios me ha dado" .

Por otro lado, algunas personas cuestionaron su actitud y enfatizaron que los hijos deben recibirse con amor incondicional. "Lo que debes es estar feliz. Un niño es una bendición tanto como una niña" , escribió un usuario. Otros expresan su preocupación sobre cómo se sentiría el niño en el futuro al ver este video: "Solo quiero ver la cara del niño cuando crezca y vea con qué amor lo recibió su mamá" .

El video también ha puesto en debate la llamada decepción de género, un tema poco discutido pero que muchas madres han experimentado. Algunos afirmaron que evitaron hacer una revelación precisamente para no mostrar una reacción negativa. Sin embargo, la mayoría coincidió en que, una vez que el bebé nace, el amor maternal supera cualquier expectativa previa.

A pesar de la controversia, el video sigue sumando reproducciones y comentarios, mostrando lo polarizadas que pueden ser estas situaciones en redes sociales. Mientras algunos defienden la libertad de expresar emociones genuinas, otros recalcan que lo más importante es recibir al bebé con amor y celebrar su llegada con alegría.

