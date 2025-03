Miles de cubanos podrían quedar sin residencia tras nueva medida de Trump

Vídeos relacionados:

Una nueva ola de incertidumbre sacude a la comunidad migrante cubana en Estados Unidos tras la reciente decisión de la administración de Donald Trump de pausar el procesamiento de solicitudes de residencia permanente para personas con estatus humanitario, incluyendo refugiados, asilados y beneficiarios del parole.

Según CBS News, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) instruyó a sus funcionarios a suspender la tramitación de esos formularios para obtener la “green card”, lo cual deja en un limbo legal a cientos de miles de migrantes, muchos de ellos cubanos, que ya habían iniciado su proceso de regularización tras recibir protección humanitaria.

“USCIS está aplicando una pausa temporal en la finalización de ciertas solicitudes de ajuste de estatus mientras se completan procesos adicionales de verificación de identidad, seguridad nacional y prevención del fraude”, informó el medio de prensa.

La medida responde a dos órdenes ejecutivas firmadas por Trump, con las que busca endurecer el control migratorio, vetar posibles amenazas a la seguridad nacional y revisar a fondo los procedimientos aplicados durante la presidencia de Joe Biden.

Parole humanitario: miles de cubanos afectados

La decisión de revocar el estatus a los beneficiarios del parole humanitario, un programa creado en 2022 bajo la administración Biden que permitió el ingreso legal y temporal, afecta a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

La medida impacta directamente a más de 530 mil personas. Este total incluye a unos 111 mil cubanos, aunque, según el periodista Wilfredo Cancio, serían cerca de 26,000 los que quedarían desprotegidos, especialmente aquellos que llegaron al país después de marzo de 2024 y aún no cumplen el requisito del año y un día para aplicar bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Un poco más lejos de la residencia y mayor riesgo de deportación

Abogados y expertos en migración coinciden en que quienes ya iniciaron su ajuste de estatus antes del anuncio de la medida -ya sea por la Ley de Ajuste Cubano, asilo, TPS o visas especiales como la U o la T- no deberían verse afectados por esta suspensión, en cuanto a ser deportados.

Sin embargo, los más vulnerables son quienes: ingresaron con parole y no han cumplido un año y un día en EE.UU.; no han aplicado al asilo ni iniciado ningún trámite legal; no cuentan con otro estatus migratorio o vía alternativa de protección.

A estos grupos se les otorgó un plazo de 30 días -concluye el 24 de abril- para abandonar voluntariamente el país, de lo contrario podrían enfrentar deportaciones aceleradas. Incluso se ha habilitado una aplicación digital para la “autodeportación” (CBP Home), en un intento por presionar a los afectados a salir del país sin intervención judicial.

“Quienes no han hecho nada, lamentablemente están sujetos a una deportación expedita”, explicó a Univisión el abogado José Guerrero. “El gobierno los considera una prioridad para sacarlos del país rápidamente”.

I-220A y el sueño de la “green card”

Jueces federales han dictaminado que el documento I-220A -entregado tras cruzar la frontera con México -no puede ser utilizado para solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Muchas de estas personas han solicitado asilo o han intentado acogerse a otras vías para regularizar su permanencia en EE.UU.

La situación de los cubanos con este estatus migratorio es preocupante, ya que según un informe reciente, casi 550,000 cubanos en Estados Unidos podrían quedar en riesgo de deportación debido a la falta de vías claras de regularización.

La incertidumbre sobre su futuro legal y la aplicación de medidas más estrictas por parte de ICE han generado alarma entre los inmigrantes y sus familias, quienes temen ser detenidos de manera inesperada, como ha ocurrido en las recientes redadas en el sur de Florida.

Una ofensiva migratoria más amplia

La pausa en los trámites de residencia para asilados y refugiados no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia más amplia de Trump para desmantelar los programas humanitarios implementados por Biden, argumentando que muchos migrantes fueron “poco verificados” y que los procesos están “plagados de irregularidades”.

Entre las nuevas acciones se incluyen: mayores controles de seguridad y antecedentes; revisión obligatoria de redes sociales de solicitantes; facultades ampliadas para declarar terroristas a grupos extranjeros, incluyendo carteles y pandillas.

Además, el mes pasado ya se había detenido el procesamiento de solicitudes de migrantes latinoamericanos y ucranianos bajo otros programas especiales, lo que refuerza la idea de que Trump busca revertir completamente el enfoque más humanitario y flexible de la era Biden.

Reacciones y condena internacional

Organizaciones de derechos humanos han reaccionado con preocupación y críticas severas. Amnistía Internacional calificó la revocación del parole como una muestra de “desprecio por los derechos humanos” y advirtió sobre su impacto devastador en comunidades vulnerables.

Miles de cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses que huyeron de crisis humanitarias ahora se enfrentan a la posibilidad real de ser expulsados de EE.UU., a pesar de haber ingresado legalmente y haber seguido los procesos establecidos.

El tiempo corre

Con los trámites suspendidos, miles de familias cubanas viven hoy con el miedo de perderlo todo. En redes sociales y foros de migrantes, crece la confusión, la angustia y la búsqueda desesperada de alternativas legales que les permitan evitar la deportación y permanecer en el país al que llegaron en busca de una mejor vida.

