Hallel Génesis derrocha complicidad con su papá bailando en plena calle de Madrid

La cantante cubana Hallel Génesis volvió a robarse el show en redes sociales, esta vez con un video lleno de alegría y complicidad junto a su padre, mientras bailaban en plena calle en el corazón de Madrid.

Con el ritmo contagioso de "Bailando por ahí", del artista español nacionalizado dominicano Juan Magán, padre e hija se dejaron llevar por la música y montaron una escena espontánea que no pasó desapercibida para los transeúntes ni para los seguidores de la joven en Instagram.

En las imágenes, compartidas por su cuenta de fans en esa red social, se ve a Hallel vestida con un look relajado, jeans anchos y gorra, mientras su papá, vestido de negro, la acompaña con una sonrisa permanente y pasos de baile sincronizados.

“La que más goza bailando con su papá en Madrid”, escribieron junto al clip, que ha desatado una ola de comentarios positivos destacando la energía, el carisma y la conexión entre padre e hija.

Hallel Génesis, quien reside en Miami, ha ido ganando cada vez más popularidad en redes por su personalidad espontánea y sus divertidos contenidos. Esta vez, demostró que el talento para el espectáculo le corre por las venas... y que también se hereda.

