Carolina Barrero: "La Unión Europea debe actuar con coherencia ante la dictadura cubana"

La activista cubana Carolina Barrero Ferrer instó a la Unión Europea (UE) a adoptar una postura más coherente y firme frente al régimen cubano, al que acusa de ser un aliado estratégico de Rusia en América Latina.

En una entrevista reciente con la cadena alemana Deutsche Welle, Barrero criticó la complicidad de la UE con el gobierno cubano, señalando que esta actitud contradice los valores de libertad y democracia que Europa defiende en otros contextos, como en el caso de Ucrania.

“Lo que pedimos a Europa es coherencia. Es muy sencillo: si Europa está en medio de una guerra en la que se defienden valores como la libertad y la democracia, y se defiende a Ucrania, no se puede ser condescendiente con una dictadura que es el aliado estratégico más importante de Vladimir Putin en Latinoamérica, que envía mercenarios a Ucrania…”, señaló la activista.

Barrero, historiadora del arte y promotora cultural, es una figura destacada del movimiento 27N, surgido en 2020 para denunciar la represión contra artistas y la falta de libertades en Cuba. En la actualidad lidera la organización independiente de derechos humanos ‘Ciudadanía y Libertad’.

“La UE le brinda [al régimen cubano] esa legitimidad diplomática y la capacidad de tener cuentas bancarias en todos los países, porque no quieren ver la realidad. Piensan que Cuba no es una dictadura totalitaria, que a lo mejor es una democracia con ciertos efectos que ellos pueden cambiar incrementalmente a través del diálogo político. Y eso es un error. No se dan cuenta del tipo de interlocutor con el que están dialogando. Olvidan su pasado”, añadió.

No obstante, desde las instituciones europeas persiste una visión distinta. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, defendió recientemente la continuidad del acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba, vigente desde 2016.

Durante un debate en el Parlamento Europeo, Kallas aseguró que dicho marco permite abordar cuestiones sensibles como la situación de los presos políticos y negó que la UE financie al régimen cubano, destacando que los fondos se canalizan a través de ONG y agencias de Naciones Unidas.

“No estamos apoyando al régimen”, afirmó, subrayando que la interlocución con Cuba responde a un enfoque estratégico basado en valores e intereses comunes, incluso en contextos geopolíticos complejos. Precisamente el error que señaló Barrero.

Tras ser detenida y amenazada en varias ocasiones por la dictadura cubana, Barrero se exilió en España en 2021, donde continúa su labor de defensa de los derechos humanos y de promoción de la democracia.

En sus declaraciones, la activista advirtió sobre la participación de ciudadanos cubanos en el conflicto en Ucrania, mencionando un informe de la inteligencia ucraniana que estima hasta 20,000 cubanos enviados como mercenarios por el régimen de La Habana.

Además, denunció que Cuba ayuda a Rusia a evadir sanciones internacionales, aprovechando la falta de restricciones por parte de la UE hacia el gobierno de Miguel Díaz-Canel, lo que le permite mantener relaciones diplomáticas y financieras con países europeos.

Barrero cuestionó la percepción errónea de algunos países europeos que consideran a Cuba como una democracia con defectos, cuando en realidad se trata de una dictadura totalitaria.

En ese sentido, lamentó que naciones como Alemania, con un pasado marcado por el comunismo, no reconozcan en Cuba un reflejo de su propia historia y traicionen su memoria al ser condescendientes con un régimen autoritario.

“Me pregunto a veces por qué países como Alemania han traicionado su memoria del totalitarismo y del comunismo, cuando no logran ver en Cuba el reflejo de lo que fueron. Y lo que pedimos precisamente es coherencia, que actúen con coherencia y con firmeza, porque están siendo condescendientes con su enemigo”, apuntó la historiadora.

Barrero ha mantenido reuniones con representantes de la UE, como el enviado especial para los derechos humanos, Eamon Gilmore, a quien expuso la situación de los presos políticos en la isla. Asimismo, ha solicitado sanciones individuales contra la cúpula del Partido Comunista de Cuba y ha denunciado la represión sistemática contra la disidencia.

Por su enérgico y lúcido activismo, Barrero ha sido reconocida con la Beca Sájarov del Parlamento Europeo y continúa abogando por una Cuba libre y democrática.

Su llamado a la coherencia de la UE resalta la necesidad de que Europa actúe con firmeza frente a las violaciones de derechos humanos en la isla y no legitime a un régimen que reprime a su pueblo y colabora con potencias autoritarias e imperialistas como Rusia.

