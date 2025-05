Cubana agradece su primer empleo en EE.UU. pese a ser difícil: "Pude empezar a construir la vida que hoy tengo"

Una joven cubana en Las Vegas ha conmovido a sus seguidores en redes sociales tras compartir un video donde reflexiona sobre su primer empleo en Estados Unidos, un trabajo que, aunque no fue fácil ni de su agrado, le permitió sentar las bases de su nueva vida como migrante.

“Primer trabajo en este país no era el mejor”, comienza diciendo en el video publicado en su cuenta de TikTok (@camsoria19). La joven explica que se trataba de un puesto de atención al público, algo que le generaba gran estrés: “No me gustaba, me estresaba y habían días en los que salía con la cabeza hecha un lío... era atención al público, imagínate”.

Recién llegada al país, enfrentó el reto de incorporarse al mercado laboral tras años dedicados únicamente al estudio en Cuba. “Después de haber pasado años solo estudiando y para colmo dependía de lo que vendiera... y yo sinceramente no quería vender nada”, confiesa. Sin embargo, lejos de lamentarse, la cubana mostró una actitud agradecida: “Aún así estoy profundamente agradecida... tuve la fortuna de llegar con trabajo, de tener ingresos desde el primer día”.

Gracias a ese empleo, pudo pagar sus deudas, cubrir sus gastos y comenzar a vivir por su cuenta. “Cuando decidí mudarme sola, lo pude permitir... no era un trabajo fácil, no era relajado, pero me dio tantas cosas: tiempo, independencia y amigos que a día de hoy siguen en mi vida”, afirma emocionada. “Fue mi primer paso en este país y aunque no lo repetiría, tampoco lo cambiaría”.

“Gracias a ese trabajo pude empezar a construir la vida que hoy tengo y eso nunca lo voy a dejar de agradecer”, concluye, en un mensaje que ha sido ampliamente celebrado por sus seguidores.

Los comentarios en TikTok reflejan apoyo y admiración hacia la joven. “Dios te siga bendiciendo con mucha salud y fuerza para seguir adelante cumpliendo con tus metas”, escribió un usuario Otros la calificaron de “guerrera” y destacaron su belleza y determinación: “Eres grande mamita, me encanta, sigue así”, comentó una seguidora. El respaldo emocional es evidente entre quienes, como ella, han vivido el proceso migratorio y reconocen el esfuerzo que implica comenzar de cero en otro país.

Lo más leído hoy:

El testimonio de esta joven se suma a una creciente ola de cubanos que comparten en redes sociales sus historias de superación tras emigrar. Casos como el de una mujer avileña que llegó sin un centavo a EE.UU. y logró estabilidad en menos de dos años, o el de Camila, una joven que ingresó a la universidad estadounidense en menos de un año pese a no dominar el inglés, son ejemplos inspiradores de resiliencia.

También destaca la historia de una cubana que lleva 14 años en Estados Unidos y que recordó cómo, al principio, recogía metales para poder comprar comida para su hijo. “Nunca me quedé con los brazos cruzados”, contó entonces, reflejando el mismo espíritu de lucha que caracteriza a muchos migrantes cubanos.

La publicación de @camsoria19 es una muestra más del impacto del éxodo cubano contemporáneo, especialmente entre jóvenes que emigran en busca de oportunidades y libertad. A través de su testimonio, la joven destaca no solo las dificultades del proceso migratorio, sino también la gratitud por los primeros pasos que, aunque duros, la ayudaron a construir una nueva vida con dignidad e independencia.

Preguntas frecuentes sobre las experiencias de migrantes cubanos en Estados Unidos