Presidenta de ETECSA justifica tarifazo: “Es una necesidad inyectar divisas”

La presidenta ejecutiva de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), Tania Velázquez Rodríguez, justificó el reciente tarifazo por la necesidad de inyectar divisas a una empresa endeudada.

“Es necesario en este momento realizar este paso”, defendió en su intervención de emergencia en la televisión nacional este sábado.

La funcionaria aseguró que “los sistemas de ETECSA están en una situación sensible. Es una necesidad inyectar divisas”.

“Endeudamiento muy alto”

Asimismo, alertó que el monopolio estatal “enfrenta un endeudamiento muy alto”.

“Enfrentamos deudas que no podemos pagar, que implican que no podemos importar más tecnología, que no podemos importar insumos, que no podemos comprar en el exterior, las cosas que necesitamos para continuar”, comentó.

“Ni siquiera estamos hablando del desarrollo, estamos hablando de sostener los servicios que tenemos actualmente”, agregó

Velázquez Rodríguez afirmó que la decisión del tarifazo ha sido estudiada y no se improvisó y que la pérdida de ingresos de ETECSA impacta en “los ingresos totales del país”.

Mala calidad de la red

Asimismo, justificó el tarifazo como paso necesario para modernizar los servicios e su empresa.

“Las personas perciben pérdida de calidad del servicio. En algunos lugares desaparece completamente la conexión”, dijo.

Para la funcionaria, empresas como la que dirige “requieren inversiones permanentes”.

Niega censura y limitación del acceso

La funcionaria del régimen negó además que el tarifazo sea un intento de limitar el acceso a internet de los cubanos.

“Para nosotros sigue siendo una impronta (sic) continuar desarrollando el acceso a internet”, dijo.

Asimismo, sacó pecho de que en los últimos años ETECSA ha ampliado el acceso a internet, obviando que las redes sociales han sido fundamentales en las protestas sociales de los últimos años.

“Durante los últimos años ha habido una muy clara política de avanzar en el acceso a internet, de avanzar en las tecnologías de la información, de avanzar en los proyectos de transformación digital (…) Se han hecho múltiples, millonarias inversiones que han permitido que desde el año 2015 se amplie el acceso a internet a los cubanos”, afirmó.

“En el 2019 comenzamos con la 4G en algunos puntos del país y la 4G se expande a partir propiamente de las necesidades con la COVID. Teníamos que llevar más comunicación”, agregó.

Tarifazo a las telecomunicaciones

Las nuevas medidas impuestas por el monopolio comunicativo de ETECSA provocaron rechazo inmediato entre la población cubana, que ha visto cómo el acceso a internet y a la telefonía móvil se ha vuelto cada vez más costoso e inaccesible.

Muchos usuarios en redes sociales calificaron las medidas como un “robo a mano armada”, al denunciar que los nuevos planes en CUP superan incluso el salario mínimo mensual en la isla.

Un plan de 15 GB cuesta 11,760 CUP, mientras que las recargas nacionales en moneda nacional han quedado limitadas a 360 CUP cada 30 días. Al mismo tiempo, se promueven paquetes en dólares con precios de 10, 20 y 35 USD, una alternativa sólo viable para quienes reciben remesas o tienen acceso a divisas.

Las críticas se han multiplicado, acusando a ETECSA de perpetuar la desigualdad mediante un sistema de “comunicación por castas”, donde sólo quienes reciben ayuda del extranjero pueden mantenerse conectados. “Te regulan tu dinero y abren la boca a los dólares, hipócritas”, escribió una usuaria indignada en redes sociales.

Preguntas frecuentes sobre el tarifazo de ETECSA en Cuba