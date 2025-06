Otaola lanza críticas y ofensas a Rachel Arderi tras su debut en pasarela: "De dura nada, fofa cantidad"

Rachel Arderi, la pareja del reguetonero Bebeshito, vivió recientemente uno de los momentos más especiales de su carrera al debutar como modelo en una pasarela en Miami. Sin embargo, su alegría no estuvo exenta de controversia: el influencer cubano Alexander Otaola no tardó en lanzar feroces críticas sobre su presentación.

“La Georgina de Temu, la no dura, la blandita, la fofona”, sentenció Otaola durante uno de sus programas. “Ahora que la vi caminar en pasarela estoy seguro que de dura nada, fofa cantidad. Oye, hay que darle a esas nalgas gimnasio, mi amor, y no solamente hamburguesas”, le dijo el influencer sin contemplaciones y en un tono bastante despectivo.

Aunque Rachel lució un conjunto ajustado dorado lleno de brillo y transparencia, el presentador no escatimó en comparaciones ofensivas: “Rachel, la mujer de Bebeshito, fue invitada a un desfile de moda y así fue como lució. El vestido bonito, la verdad, ella chusma".

También la comparó con Cher y otra influencer cubana, La Dura, insinuando que le falta profesionalismo en escena: “Aprende, niña, que no somos eternos, mi vida. No puedes andar con todo ese celulitero por ahí meneándolo en las pasarelas con ese nivel de chusmería”.

Entre otras frases, Otaola la llamó “prima hermana de Yailin La Más Viral” y se refirió a ella como “culo de goma”, poniendo en duda incluso el propósito de su presencia en la pasarela: “Uno no sabe si está mostrando el vestido o va a arreglar un bombillo que se fundió en la punta de la pasarela”.

La burla no paró ahí, al ver el gesto que hizo Rachel con su cabello saltó: “Haciéndose la del pelo... Esto no es un desfile de champú, lo que tienes que vender es el modelito que te prestaron. Ay, no, qué chusmería”.

Pese a las críticas, Rachel se mostró muy orgullosa de su presentación. En declaraciones anteriores, expresó que disfrutó “cada segundo” de su experiencia en la pasarela y que fue “algo que nunca había hecho”, y los elogios que recibió de sus fans contrastan con el ataque verbal del presentador.

