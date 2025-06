Secretaria de Seguridad de EE.UU. acusa a la presidenta de México de alentar las protestas en Los Ángeles

Vídeos relacionados:

La tensión diplomática entre Estados Unidos y México escaló este martes luego de que la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, acusara públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum de alentar las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias lideradas por el gobierno de Donald Trump.

“Sheinbaum alentó más protestas y lo condeno; ella no debería estar alentando protestas violentas como las que estamos viendo. La gente tiene derecho a protestar pacíficamente, pero la violencia que estamos viendo no es aceptable y no va a suceder en Estados Unidos”, declaró Noem desde el Despacho Oval, acompañada del presidente Trump.

Las declaraciones surgieron luego de que el mandatario estadounidense respondiera con sarcasmo a una pregunta sobre la postura de Sheinbaum, señalando que él también condenaba la violencia “pero además ya la había detenido”, aludiendo al despliegue de 2,000 elementos de la Guardia Nacional y 700 marines en la ciudad californiana sin el consentimiento del gobernador Gavin Newsom.

La presidenta mexicana respondió de inmediato a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), rechazando las declaraciones de Noem.

“Hace unos momentos, ante una pregunta de un medio, la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, equivocadamente mencionó que alenté protestas violentas en Los Ángeles. Le informo que es absolutamente falso”, escribió Sheinbaum.

Además, compartió su declaración del día anterior en la que condenaba los actos de violencia y reiteraba su compromiso con la defensa de los mexicanos en el exterior, señalando que la solución a la crisis migratoria “no es con redadas o con violencia”, sino a través de una reforma migratoria integral.

El gobierno mexicano ya había expresado el fin de semana su “profunda preocupación” por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han dejado decenas de detenidos en Los Ángeles, muchos de ellos ciudadanos mexicanos.

La respuesta del gobierno de EE.UU. ha sido calificada de desproporcionada por activistas y autoridades locales, quienes acusan a Trump de escalar innecesariamente el conflicto y utilizar la fuerza militar para reprimir el descontento social.

