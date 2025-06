“No firmé el acta colmada de falsedades”: Respuesta de la intelectual Miryorly García a la Seguridad del Estado

Vídeos relacionados:

La intelectual cubana Miryorly García denunció que la Seguridad del Estado intentó imponerle un acta de advertencia, tras una citación ocurrida este martes, la cual se negó a firmar al considerar que el documento estaba “colmado de falsedades”.

“El objetivo detrás de la citación que me hicieron este 10 de junio era levantarme un acta de advertencia, con cuyo texto, colmado de falsedades, no estuve de acuerdo y por supuesto, no firmé”, escribió en su perfil de Facebook tras salir del interrogatorio.

En una jornada donde el joven activista cubano Raymar Aguado Hernández sufrió un nuevo episodio de acoso e intimidación, García relató que la acusaron de replicar en redes publicaciones que “incitan al desorden público”, así como de difundir contenidos cuya veracidad fue puesta en duda por las autoridades.

La intelectual negó estas imputaciones y afirmó que sus mensajes promueven el civismo y la acción responsable frente a decisiones injustas del gobierno, en especial aquellas que afectan a los estudiantes universitarios.

“Lo único falso acá es semejante acusación, porque lo que yo he publicado solo promueve la responsabilidad y la acción llena de civismo de un pueblo (…) contra medidas injustas tomadas por el gobierno”, sostuvo.

Durante la cita también fue amenazada con ser acusada de desobediencia si continúa publicando contenido crítico en redes sociales.

Ante esto, respondió con firmeza: “En momentos como los que vive Cuba hoy, que te llamen desobediente es más bien un elogio y un honor. (…) Existen leyes universales que definen cuáles son mis derechos como ser humano y pienso ejercer esos derechos, como decía Martí, sin mendigarlos ni pedir permiso”.

Horas antes, García había informado en otra publicación que fue citada con apenas 45 minutos de antelación, denunciando la violación de los procedimientos establecidos para estos casos.

También ironizó sobre errores básicos cometidos por los funcionarios: “Aprendan a escribir mi nombre, sé que es difícil, pero está mal. Y tercero, voy a sentarme y mirarles la cara, no tengo nada que ocultar pero tampoco nada que decir. Si quieren saber cómo pienso, solo tienen que leerme en Facebook”.

La intelectual cerró su mensaje con un respaldo explícito a las manifestaciones recientes de estudiantes cubanos, que han alzado su voz contra la crisis y la represión: “Los estudiantes y todo aquel que alce su voz contra cualquier injusticia seguirán contando con mi apoyo. Es vergonzoso y cínico que, mientras elogian las manifestaciones y paros en otros países, aquí repriman del modo que lo están haciendo”.

